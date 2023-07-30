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薩爾瓦多僑生申請獎學金遭駁不服 告教育部敗訴

中央社／ 台北30日電

薩爾瓦多僑生向教育部申請優秀僑生獎學金遭駁，因而提告，法院日前判她敗訴。圖為教育部外觀。 聯合報系資料照／記者楊德宜攝影
薩爾瓦多僑生向教育部申請優秀僑生獎學金遭駁，因而提告，法院日前判她敗訴。圖為教育部外觀。 聯合報系資料照／記者楊德宜攝影

薩爾瓦多僑生林庭意返台就讀高雄醫學大學醫學系畢業後，以104年間代表薩國參賽國際競賽獲銅牌為由，不服向教育部申請優秀僑生獎學金遭駁而興訟。法院日前判她敗訴，可上訴。

台北高等行政法院判決指出，林庭意提告主張，民國111年1月底以其為薩爾瓦多籍僑生，並於104年7月間代表薩爾瓦多參加第47屆國際化學奧林匹亞競賽獲得銅牌獎，且是透過海外聯合招生委員會錄取分發回台就讀高雄醫學大學，理應符合申請優秀僑生獎學金資格，向教育部申請領取自註冊入學至畢業，計6學年優秀僑生獎學金。

教育部於111年2月回函（原處分）指出，她在入學的104學年度當時及就讀大學部期間，未符合規定獲核定申請優秀僑生獎學金資格，且已自高雄醫學大學醫學系畢業，所提申請優秀僑生獎學金，並不符規定等語。林庭意不服原處分，提起本件行政訴訟。

林庭意主張，教育部獎勵海外優秀僑生回國就讀大學校院獎學金核發要點規定，資格要件為「曾代表僑居國獲得國際奧林匹亞獎項，經海外聯招會錄取分發大學」，並無要求先後順序；若認為獲獎事實須優先於經海外聯招會錄取分發大學，在解釋「錄取分發大學」要件時，應包含註冊時已獲獎者（即每年9月間），而非限制在海外聯招會公布分發結果時（即每年5月間）。

林庭意請求法院撤銷原處分，並令教育部對於她的申請，作成准予核發獎學金的行政處分。

教育部抗辯指出，林庭意於104年聯合分發時是以一般僑生資格申請回台就讀大學，並於同年5月間經海外聯招會104學年度第2梯次錄取分發至高雄醫學大學，同年7月28日代表薩國獲獎，因此她自始不符獎學金核發要點所規定的申請資格。

教育部指出，她早已於高雄醫學大學畢業，卻遲於111年間才提出獎學金申請，也不符獎學金核發規定，若予核發亦不符設置獎學金吸引僑生回國就讀之目的。

法院審理後認為，教育部要求需先符合獲得奧林匹亞競賽獎項的條件，再經海外聯招會錄取分發大學，始得以之作為優秀僑生獎學金的申請資格，與相關要點規定並無不合，也符合吸引僑生優先回國就學之立法目的，自屬有據。原處分否准申請優秀僑生獎學金，並無違誤，日前判決林庭意敗訴，可上訴。

薩爾瓦多 教育部

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