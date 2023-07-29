快訊

成都世大運／遭日對手壓制 柔道男神楊勇緯金牌戰銀恨

成都世大運／武術隊大豐收 長拳林千禧、陳岳禧收雙銅

發千元紅包被判四年...花蓮前鄉長司機涉賄選

聯合報／ 記者王燕華／花蓮即時報導

花蓮前萬榮鄉長古明光的江姓司機，為求讓古明光順利連任，去年2月到中區一處檳榔園工寮，以給紅包為名義，實則每票1千至2千元不等行賄3名選民。花蓮地方法院依違反選罷法，將江男判刑4年，可上訴；古明光去年底落選。

判決書指出，江姓司機去年2月23日上午，打電話給在花蓮中區顧檳榔的杜姓男子，相約當天傍晚在山區工寮聚會。並於當天傍晚5時許，準備餐點、酒水，與不知情的古明光等人，到工寮與顧檳榔的幾名工人聚會。

江男趁有人獨自到工寮外上廁所或抽菸時，陸續交付內含1千元至2000元不等的紅包給兩名杜姓另另一名江姓工人，拜託支持古明光連任鄉長；另因在場一名田姓工人酒醉，委託江姓工人轉交紅包，但田醒來時認為是賄賂，退回紅包。

偵審時江姓被告坦言給紅包，但表示這些人都是他的親戚，當時是在過年期間，深知他們在山上工作很辛苦，才在元宵節後給他們一些錢買吃的。

收受紅包的杜姓男子證稱，江姓被告在發紅包時未提鄉長要參選一事，但後來要下山離開前，有拜託他支持鄉長。並稱，江男過年包紅包不固定，以前包紅包沒有說選舉要投給誰，只有去年給紅包後特別講。

花蓮地院近日審結，依照選罷法交付賄賂罪，判處江姓男子有期徒刑4年、褫奪公權4年，全案可上訴。

花蓮縣萬榮鄉前鄉長江姓司機，為幫助鄉長連任，行賄遭判刑。圖／報系資料照片
花蓮縣萬榮鄉前鄉長江姓司機，為幫助鄉長連任，行賄遭判刑。圖／報系資料照片

紅包 花蓮 鄉長

延伸閱讀

破千毫米雨量 花蓮西瓜、秧苗農損逾2000萬元

受颱風影響…東部幹線台鐵、客運停駛 上萬遊客滯留花蓮

台鐵、國道客運停駛 花蓮上萬遊客受影響

景區便利店如廁被強收168元？警：擅用商家廁所 已和解

相關新聞

用銅板價釣出詐團成員 他再求償撫慰金僅判賠「1塊錢」

台中陳姓女子貪圖2000元酬勞出借戶頭給詐團，導致6人受騙50多萬元，其中1名陳姓男子警覺向165反詐專線詢問後，刻意只...

發千元紅包被判四年...花蓮前鄉長司機涉賄選

花蓮前萬榮鄉長古明光的江姓司機，為求讓古明光順利連任，去年2月到中區一處檳榔園工寮，以給紅包為名義，實則每票1千至2千元...

聞到香水味...台中保全尾隨妙齡女4天 跟騷法判50日

台中陳姓保全被1名陌生女子香水吸引，接連3天一早騎機車尾隨她到公司，女子嚇到報案由警方開書面告誡，陳仍不罷休再度騎車跟蹤...

潛水男教練水下連環拳 狂毆女教練供氧器致腦震盪

楊姓潛水教練和張女於去年10月各自帶潛客參加團體潛水，楊男見對方輕推自己的客人而心生不滿，竟在張女下潛時，連續毆打她的額...

不滿妻出軌…他假冒警性侵按摩女洩憤「逃亡17年」 二審減刑

高雄招姓男子2004年因妻子出軌，一怒之下至苓雅某按摩店，竟冒稱三民二分局鼎金派出所警員周文國，脅迫女子性交得逞，東窗事...

無照酒駕撞死單親父 判7年2月

男子李佳修無照酒駕撞死王姓單親父親，被檢方依酒駕致死罪起訴，成為台北地院第一件國民法官參審案，法院本周連續兩天開庭、一天...

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。

商品推薦