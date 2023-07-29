發千元紅包被判四年...花蓮前鄉長司機涉賄選

花蓮前萬榮鄉長古明光的江姓司機，為求讓古明光順利連任，去年2月到中區一處檳榔園工寮，以給紅包為名義，實則每票1千至2千元不等行賄3名選民。花蓮地方法院依違反選罷法，將江男判刑4年，可上訴；古明光去年底落選。

判決書指出，江姓司機去年2月23日上午，打電話給在花蓮中區顧檳榔的杜姓男子，相約當天傍晚在山區工寮聚會。並於當天傍晚5時許，準備餐點、酒水，與不知情的古明光等人，到工寮與顧檳榔的幾名工人聚會。

江男趁有人獨自到工寮外上廁所或抽菸時，陸續交付內含1千元至2000元不等的紅包給兩名杜姓另另一名江姓工人，拜託支持古明光連任鄉長；另因在場一名田姓工人酒醉，委託江姓工人轉交紅包，但田醒來時認為是賄賂，退回紅包。

偵審時江姓被告坦言給紅包，但表示這些人都是他的親戚，當時是在過年期間，深知他們在山上工作很辛苦，才在元宵節後給他們一些錢買吃的。

收受紅包的杜姓男子證稱，江姓被告在發紅包時未提鄉長要參選一事，但後來要下山離開前，有拜託他支持鄉長。並稱，江男過年包紅包不固定，以前包紅包沒有說選舉要投給誰，只有去年給紅包後特別講。