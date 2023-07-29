潛水男教練水下連環拳 狂毆女教練供氧器致腦震盪

楊姓潛水教練和張女於去年10月各自帶潛客參加團體潛水，楊男見對方輕推自己的客人而心生不滿，竟在張女下潛時，連續毆打她的額頭及嘴部供氧設備，造成對方腦震盪、瘀青等傷害，遭張女提告，屏東地方法院依傷害罪，判楊4個月徒刑，得易科罰金，可上訴。

判決書指出，楊男與張女均為領有合格潛水證照的潛水教練，2人於去年10月31日上午8點左右與潛客共4人一同乘船，前往屏東縣琉球鄉威尼斯外海進行團體潛水活動，楊男的潛客於下潛過程不慎踢到另1名潛客，被張女輕推遠離，避免再度發生。

未料楊男見狀勃然大怒，竟在張女潛於水面下時，徒手抓住對方的潛水背心肩帶，接著朝她的面鏡、嘴部含住的水下供氧設備「「二級頭」，及額頭毆打數次，使對方面鏡脫落，造成她前額腫脹、瘀青、頭部挫傷併腦震盪等傷害。

遭打的張女於庭上表示，楊男在水下作這個行為非常危險，「今天慶幸我是教練，倘是一般學員，後果不堪設想」，向法官請求判處最重刑度。