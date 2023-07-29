快訊

王鴻薇公布錄音檔 爆料im.B詐團稱「受騙調查官可拿回利息換不立案」

員工待不到2年就離職…蘋果遭評「美國最差勁雇主」原因曝光、它拿No.2

聽新聞
test
0:00 / 0:00

潛水男教練水下連環拳 狂毆女教練供氧器致腦震盪

聯合報／ 記者張已亷／屏東即時報導

楊姓潛水教練和張女於去年10月各自帶潛客參加團體潛水，楊男見對方輕推自己的客人而心生不滿，竟在張女下潛時，連續毆打她的額頭及嘴部供氧設備，造成對方腦震盪、瘀青等傷害，遭張女提告，屏東地方法院依傷害罪，判楊4個月徒刑，得易科罰金，可上訴。

判決書指出，楊男與張女均為領有合格潛水證照的潛水教練，2人於去年10月31日上午8點左右與潛客共4人一同乘船，前往屏東縣琉球鄉威尼斯外海進行團體潛水活動，楊男的潛客於下潛過程不慎踢到另1名潛客，被張女輕推遠離，避免再度發生。

未料楊男見狀勃然大怒，竟在張女潛於水面下時，徒手抓住對方的潛水背心肩帶，接著朝她的面鏡、嘴部含住的水下供氧設備「「二級頭」，及額頭毆打數次，使對方面鏡脫落，造成她前額腫脹、瘀青、頭部挫傷併腦震盪等傷害。

遭打的張女於庭上表示，楊男在水下作這個行為非常危險，「今天慶幸我是教練，倘是一般學員，後果不堪設想」，向法官請求判處最重刑度。

合議庭審酌，楊男為潛水教練，理應明瞭水下環境具有一定風險性，若攻擊他人面鏡及供氧裝置，可能造成他人溺水，甚至死亡，產生的危害較陸地上更高，且楊男未能取得對方諒解，依傷害罪判楊4個月徒刑，得易科罰金，可上訴。

潛水教練楊男去年10月帶潛客參加團體潛水，見自己的客人被推，心生不滿，竟連續毆打對方供氧設備，屏東地方法院依傷害罪，判他4個月徒刑，可上訴。圖為潛水活動示意圖，非內文個案。圖／PIXABAY
潛水教練楊男去年10月帶潛客參加團體潛水，見自己的客人被推，心生不滿，竟連續毆打對方供氧設備，屏東地方法院依傷害罪，判他4個月徒刑，可上訴。圖為潛水活動示意圖，非內文個案。圖／PIXABAY

屏東縣 傷害罪

延伸閱讀

和社區主委有私怨！滅鼠藥投入水塔 惡鄰傷害罪判刑5月

家長滑手機...男童狂毆商場「熊人偶」遭反擊伸腳踢飛 網喊紓壓

為搶手機爆肢體衝突 男星與女友互告雙雙遭判刑

流浪狗叼垃圾袋傳哭聲 路人一打開驚見4月大棄嬰滿臉瘀青

相關新聞

不滿妻出軌…他假冒警性侵按摩女洩憤「逃亡17年」 二審減刑

高雄招姓男子2004年因妻子出軌，一怒之下至苓雅某按摩店，竟冒稱三民二分局鼎金派出所警員周文國，脅迫女子性交得逞，東窗事...

潛水男教練水下連環拳 狂毆女教練供氧器致腦震盪

楊姓潛水教練和張女於去年10月各自帶潛客參加團體潛水，楊男見對方輕推自己的客人而心生不滿，竟在張女下潛時，連續毆打她的額...

「幽靈人口」妨害投票案 憲法法庭判合憲

華航企業工會理事長劉惠宗與兩會員五年前遷戶口，支持工會秘書長朱梅雪參選桃園市長，三人被依刑法妨害投票正確罪判三月得易科罰...

只許州官放火？ 候選人可任意遷戶籍選舉 人民不行遭疑

憲法法庭雖判決刑法妨害投票正確罪合憲，但廢棄華航企業工會理事長劉惠宗等人為幽靈人口的有罪確定判決，發回最高法院更審；大法...

無照酒駕撞死單親父 判7年2月

男子李佳修無照酒駕撞死王姓單親父親，被檢方依酒駕致死罪起訴，成為台北地院第一件國民法官參審案，法院本周連續兩天開庭、一天...

保母猛晃男嬰頭致殘疾 重判8年

桃園黃姓保母未妥善照顧五月大男嬰，涉劇烈搖晃男嬰頭部，導致男嬰大腦嚴重受損，造成半身麻痺、視神經萎縮等嚴重後遺症，造成男...

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。

商品推薦