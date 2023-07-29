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雲林綠能貪汙案 議長遭起訴

聯合報／ 記者蔡維斌／雲林報導

雲林議長沈宗隆及另一名議員、廠商共5人被依貪汙罪起訴。記者蔡維斌／翻攝
雲林議長沈宗隆及另一名議員、廠商共5人被依貪汙罪起訴。記者蔡維斌／翻攝
雲林縣議長沈宗隆被控向達德能源公司收賄案，雲林地檢署調查發現，達德為取得建照及使用執照，透過白手套交付兩千六百萬元賄款，尋求沈宗隆及縣議員支持，協助達德向雲林縣府取得相關許可公文，檢方昨天依貪汙罪起訴沈宗隆等五人。

同案起訴包括白手套鍾慶郎、縣議員王又民，時任達德公司董事長王怡美、執行長潘正綱。另兩名議員黃文祥、許留賓事證不足獲不起訴。

雲林地檢署主任檢察官朱啟仁指出，達德公司二○一九年在雲林縣設立風機發電，因遭民眾陳抗及部分議員反對，導致建照及使用執照取得不順，風場開發進度大幅落後，為加速取得許可，王怡美及潘正綱找上沈宗隆、王又民支持，協助達德向雲林縣府取得許可公文。

起訴指出，這起貪汙案是以工程款夾帶賄款方式，把海上風機拋石等部分工程，交由鍾慶郎的工程公司承包，並將賄款夾帶在工程單價裡，透過鍾慶郎陸續交付二千六百萬元，鍾慶郎獲得五百四十萬元「活動費」，沈宗隆獲得兩千萬元，兩人於偵查中坦承犯行，並繳回全部犯罪所得。

檢方調查，王又民另向潘正綱表示希望給予金錢贊助，達德同意每年支付一百五十萬元，利用「禮品贊助、活動補助」等名目虛開發票，向達德申請交際費，交付二百七十五萬元賄款。

賄款 貪汙 收賄 沈宗隆

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