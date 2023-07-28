調查天使輪沉沒之因19船員遭限制出境 檢調擬近日約談

帛琉籍貨櫃船「天使輪」21日船身進水傾斜沉船，導致上千只空貨櫃落海，不僅影響航道安全，近500噸油料近日也出現漏油危機，影響海洋生態安全，高雄地檢署依據最高檢署指示，全案依公共危險、商港法、海洋污染防治法等罪偵辦、據了解，船上包括船長在內的19人已遭限制出境，等調查告一段落才能解境。

據了解，天使輪傾斜當天，船上19名船員幸運獲救，但因船身載運1349個空貨櫃，有數百個空貨櫃落入海中漂流，導致高雄港商港航道受影響，且貨櫃漂流至高屏附近海域，致生船隻航行危險。

高雄港務公司分公司經派各式船隻打撈後，昨至上午為止已拖運上岸233只貨櫃，擱淺於南星灣、南星灣沿岸至鳳鼻頭消波塊上仍有52只，另約有1064只於打撈拖帶過程中沉沒或隨船自然沉沒，因遇颱風蘇達芮攪局，打撈作業暫時停止。

除空貨櫃漂流外，船上近500噸油料滲漏的油汙仍無法阻斷，且燃油洩漏跡象明顯，天使輪沉船處已出現2平方公里油汙，海委會主委管碧玲在臉書發文表示，為恐日後油汙有洩漏之虞，相關人員離境脫責，將限制船長、大副、輪機長離境，「依法必須處理，船東有良知，就趕快出面解決問題」。

偵辦「天使輪沉沒案」的高雄地檢署，已依刑法公共危險、商港法、海洋污染防治法等方向偵辦。

據了解，因發生海難事故，包括船長在內的19名船員，在上岸後，由航港局進行調查，檢調人員目前正宗整資料，已初步先由航港局採個別詢問，並請船長、大副及輪機長就船舶基本資料、事故發生經過寫下海事報告，以釐清案情，且因事故尚未調查完畢，已限制19名船員出境。