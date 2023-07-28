購物平台賣甩棍罰1萬 蝦皮：嚴格禁止、違規將下架商品

劉姓賣家在蝦皮拍賣平台販賣甩棍、三節機械棍，民眾發現，向警政署檢舉，台北地院依販賣經主管機關公告查禁器械事由裁定劉罰鍰1萬元；蝦皮購物表示，賣場嚴格禁止販售軍警用物品，若違規將下架商品。

蝦皮說，蝦皮購物對於上架商品有明確規範，嚴格禁止販售警棍等軍警用物品、警械，並持續透過各渠道主動進行取締。若有違反規定的情形，蝦皮購物將下架商品並限制賣家帳號權限。

台北市警察局大安分局移送指出，2023年5月24日，劉在蝦皮拍賣平台註冊帳號，公開販賣經主管機關公告查禁的器械即甩棍、三節機械棍，有民眾發現，向警政署署長信箱檢舉。

法官認為，運輸、販賣、攜帶或公然陳列公告查禁器械者，處3日以下拘留或3萬元以下罰鍰，此外，警械非經警察機關許可，不得定製、售賣或持有，違者由警察機關沒入，劉販賣公告查禁的甩棍、三節機械棍，應依法論處。