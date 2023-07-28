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摔死7歲童 柔道教練判9年定讞

聯合報／ 記者林孟潔林佩均／連線報導

柔道教練何聰樂摔死台中市豐原區7歲黃姓男童，最高法院判刑9年定讞。圖／取自臉書
柔道教練何聰樂摔死台中市豐原區7歲黃姓男童，最高法院判刑9年定讞。圖／取自臉書
台中市柔道教練何聰樂因七歲黃姓男童拒絕聽從指示做柔道招式，不斷壓制黃童、過肩摔、拋摔、丟體，導致黃童昏迷，送醫急救七十餘天後不治，最高法院依成年人故意對兒童犯傷害致人於死罪，判處何男九年徒刑定讞，近日發監。

黃母獲悉判決結果表示，「非常失望、非常難過」，她說孩子離世是一輩子的痛，殺人教練卻輕判九年，無法接受；黃母泣訴說，全案有提民事求償，目前審理中，但無論判決結果，孩子再也回不來了。

法院調查，何聰樂（七十歲）沒有柔道教練證，二○一五年在台中市豐原體育館無償教學，學生不用付學費；二○二一年四月二十一日，何男安排僅學習數日的黃姓男童，和學習五年的廖姓男童對練。

何聰樂要求黃童練習柔道招式被拒絕，因而上前壓制，黃童這才答應做四十五下，但中途黃童躺地再次拒絕，並罵「教練是大笨蛋」；何男上前反覆對黃童丟體、過肩摔、壓制，過程中黃童表示頭很痛、要歸還腰帶，但何男以台語說「是假欸」，再繼續摔黃童十多下，導致黃童嘔吐。

何聰樂等學員清完嘔吐物後，再接續對黃童拋摔、頭部多次撞擊地板，黃童倒地毫無反應，舅舅見狀趕緊報案，但黃童仍因顱內出血、腦疝導致中樞神經衰竭，急救七十餘天不治。

法院開庭時，何聰樂辯稱沒有故意傷害黃童，摔的動作不會傷害到黃童頭部，認為黃童傷勢可能是自撞道館玻璃鏡或包有護墊的柱子，也可能是抵達道館前在其他地點自撞。

法院根據解剖報告，黃童因頭部血腫、顱內出血等造成敗血性休克死亡，頭傷為「對撞傷」、「被動傷」，成因是反覆隔著隔離物、軟墊撞擊造成，認定何有傷害的不確定故意。

法院認為何聰樂身為教練，卻漠視學員個別差異及身體狀況，迫使黃童服從指示，施以極為不當訓練，造成黃童小小年紀去世，家屬蒙受悲痛，且始終否認犯行，未和家屬和解。

柔道 自撞 最高法院 隔離

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