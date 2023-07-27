柔道教練重摔7歲男童亡判9年定讞 男童母泣輕判：兒再也回不來

台中市柔道教練何聰樂不滿7歲黃姓男童拒絕做柔道招式，他不斷壓制黃童、過肩摔、拋摔、丟體，導致黃童昏迷、送醫不治。最高法院依成年人故意對兒童犯傷害致人於死罪判9年徒刑定讞。黃姓男童母親泣訴，對於判決結果非常失望，孩子也回不來了。

2021年4月21日，何聰樂（70歲）沒有柔道教練證，要求學習數日的7歲黃姓男童以柔道招式雙吊袖摔被拒絕，便上前壓制，重摔黃童10多下，導致黃童送醫顱內出血、腦疝導致中樞神經衰竭，急救70餘天仍宣告不治。

法院審酌他沒有前科，一、二審均依成年人故意對兒童犯傷害致人於死罪判9年徒刑；最高法院認為判決沒有違誤，量刑妥適，駁回上訴，全案定讞。

黃姓男童父母離異，黃姓男童母親表示，她和律師尚未接獲法院判決書，但聽到最高法院判決結果認為「非常失望、非常難過」，並說孩子離世是她一輩子的痛，殺人教練卻輕判9年，她無法接受。

黃母泣訴，有提民事求償，目前案件審理中，但無論判決結果，孩子再也回不來了。