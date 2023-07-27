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7歲男童遭重摔亡...父母喊一命賠一命 柔道教練最終判關9年定讞

聯合報／ 記者林孟潔／台北即時報導

台中市柔道教練何聰樂因7歲黃姓男童拒絕聽從指示做柔道招式，他不斷壓制黃童、過肩摔、拋摔、丟體，導致黃童昏迷，最終送醫急救70餘天後不治，黃父曾氣憤地說「要一命賠一命」，最高法院依成年人故意對兒童犯傷害致人於死罪判9年徒刑定讞。

何聰樂（70歲）沒有柔道教練證，2015年開始在台中市豐原體育館地下1樓的柔道館無償教學，學生也不用支付學費；2021年4月21日，何安排才學習數日的7歲黃姓男童，和學習5年的廖姓男童對練。

何要求黃童以柔道招式雙吊袖摔被拒絕，便上前壓制，直到黃童答應做45下，但中途黃童躺地再次拒絕，不聽何的指示，並罵「教練是大笨蛋」；何上前反覆對黃童丟體、過肩摔、壓制，過程中黃童表示頭很痛、要歸還腰帶，但何以台語說「是假欸」，再繼續摔黃童10多下，導致黃童嘔吐。

何仍未罷手，待其他學員清完嘔吐物後，再接續對黃童拋摔、頭部多次撞擊地板，害黃童倒地毫無反應，黃童舅舅見狀趕緊報案，但黃童仍因顱內出血、腦疝導致中樞神經衰竭，急救70餘天仍宣告不治。

何聰樂否認犯行，辯稱他沒有故意傷害黃童，且摔的動作不會傷害到黃童頭部，認為黃童傷勢可能是自撞道館玻璃鏡或包有護墊的柱子，也可能是抵達道館前在其他地點自撞導致的。

法院根據法醫解剖報告，黃童頭部血腫、顱內出血等傷勢造成敗血性休克死亡，頭傷為「對撞傷」、「被動傷」，成因是反覆隔著隔離物、軟墊撞擊造成，認定何有傷害的不確定故意。

法院認為何身為教練，卻漠視學員個別差異及身體狀況，迫使黃童服從訓練指示，而施以極為不當訓練，造成黃童小小年紀去世，家屬蒙受悲痛，且何始終否認犯行，未和家屬和解，但審酌他沒有前科，一、二審均依成年人故意對兒童犯傷害致人於死罪判9年徒刑；最高法院認為判決沒有違誤，量刑妥適，駁回上訴，全案定讞。

柔道教練何聰樂摔死7歲黃姓男童，最高法院判刑9年定讞。圖／取自臉書
柔道教練何聰樂摔死7歲黃姓男童，最高法院判刑9年定讞。圖／取自臉書

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