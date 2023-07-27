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無醫師資格卻幫林書豪針灸、PO出針灸畫面遭檢舉 緩起訴罰3萬
無醫師資格的羅鈞諭長期受聘於球隊，提供推拿按摩服務，協助林書豪等人消除疲勞，今年3月至5月期間，羅鈞諭曾幫林書豪針灸3至4次，事後林書豪將針灸影片上傳Instagram，遭民眾持截圖檢舉。台北地檢署今偵結，認定羅涉嫌違反醫師法，考量他無前科且坦承犯行，犯後態度良好，予以緩起訴處分，並支付國庫3萬元。
據了解，羅鈞諭提供足體養生及推拿按摩為職業，長期受聘於球隊，為球員推拿按摩以消除疲勞。不過，羅並無取得合法醫師資格，依法不得執行醫療業務，他卻在今年3月至5月期間，在林書豪住處為他針灸3至4次。
檢方指出，林書豪拍攝將羅針灸過程並上傳Instagram限時動態，事後遭民眾持限時動態截圖，向檢舉台北市政府衛生局函請偵辦。經偵查，羅鈞諭向檢方坦承犯行，而且有上述限時動態截圖為證，檢方認定，羅鈞諭涉嫌違反醫師法，考量他無前科且犯後態度良好，羅獲緩起訴1年，並支付國庫3萬元。
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