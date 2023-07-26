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恐怖情人KTV打女友搶錢、報廢汽車內綑綁性侵 判賠2百多萬

聯合報／ 記者蕭雅娟／台北即時報導

張姓男子找女友到KTV唱歌喝酒，卻掐脖打傷女友搶走財務，甚至載往偏僻地區，在報廢汽車內綑綁性侵，女友受困1天自行脫困報警，一審痛批張男行徑「駭人聽聞」依強盜強制性交等罪判刑11年，民事求償部分，法院判張男應賠償203萬4千元。

在工地上班的張男，去年9月14日凌晨約女友到汐止一家KTV唱歌喝酒，卻因債務、感情糾紛爆發口角，張男掐住女友頸部、暴打女友，還要求女友說出手機密碼讓他看手機內容，隨後搶走女友的黑色皮包，內有3千元現金、iPhone手機、信用卡提款卡等物，總價值3萬4千元。

14日凌晨4時許，女友鼻梁挫傷，頸部和四肢多處瘀傷擦傷，張男假借送她回家，卻騎機車載往汐止區人煙罕至地點，拿繩索、束帶把女友綁在報廢的汽車座椅上，還拿膠帶封嘴，強脫衣物性侵後離去。張男直到隔天凌晨才又回到報廢汽車處「餵水」後又離開，沒有替女友鬆綁，女友直到15日上午11時許，自行脫困報警。

女友主張，張男惡劣行徑造成她精神上重大痛苦，求償精神慰撫金2百萬元，加上當時遭搶走的財物3萬4千元，共計求償203萬4千元。張男則對女友提出的求償金額無意見，但沒有能力一次全部清償。

法官認定，張男故意不法侵權，應負損害賠償責任，賠償財產損害，再考量雙方學經歷、生活狀況等、侵害手段造成的痛苦程度等，求償2百萬慰撫金亦屬相當，判張男應賠償203萬4千元。可上訴。

刑事部分，一審痛批張男犯罪行徑「駭人聽聞」足起一般人莫大恐慌，依強盜強制性交罪，判處10年6月，又犯非法剝奪行動自由罪，判處1年徒刑，應執行有期徒刑11年。案件上訴中。

示意圖非本案。圖／本報資料照片
示意圖非本案。圖／本報資料照片

女友 汐止 強盜

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