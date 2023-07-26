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高虹安涉貪案似「深水炸彈」？檢察長去職、承辦人也未派主任
法務部檢審會日前公告44名一審檢察官調升主任檢察官入圍名單，由法務部長蔡清祥圈選；檢審會今天公告其中29人獲派；台北地檢署女檢察官盧慧珊偵辦新竹市長高虹安涉貪案，沒有獲調升一審主任檢察官。
龍頭台北地檢署共有7名檢察官入圍，5人獲派，是全國最大贏家，不過，北檢去年調派主任檢察官的人數是6人，今年水準略為遜色。
承辦「高虹安案」的盧慧珊是入圍者少數政治敏感案件在握的檢察官，年資也深，她未被圈選，法界議論紛紛；台北地檢署前檢察長林邦樑月前被拔官調往最高檢察署擔任檢察官，檢察界也懷疑與領導「高虹安案」偵查是否佛系有關。
基層檢察官說，檢察一體制度從檢察總長到菜鳥檢察官的辦案思維大不同，「很難揣測高層想的是什麼」。
今天正式公布的一審檢察官調升一審主任檢察官，原服務機關與期別是台北地檢署的林逸群（49）、葉耀群（48）、林劭燁（50）、詹騏瑋（51）、蔡沛珊（50）；新北地檢署的黃冠傑（48）、陳詩詩（48）、李宗翰（49）。
士林地檢署的劉東昀（49）；桃園地檢署的王柏淨（50）、戎婕（49）、洪榮甫（49）；新竹地檢署的蔡宜臻（49）；台中地檢署的胡宗鳴（45）、周佩瑩（46）、林俊杰（46）、鄭珮琪（49）；彰化地檢署的蔡勝浩（51）、洪英丰（42）；雲林地檢署的施家榮（52）。
嘉義地檢署的陳靜慧（46）；台南地檢署的郭書鳴（47）、黃齡慧（46）、錢鴻明（47）；高雄地檢署的余彬誠（46）、許育銓（48）；橋頭地檢署的鄭子薇（52）；屏東地檢署的陳妍萩（46）；基隆地檢署的江柏青（46）。
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