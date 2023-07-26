高虹安涉貪案似「深水炸彈」？檢察長去職、承辦人也未派主任

新竹市長高虹安。 本報資料照片 法務部檢審會日前公告44名一審檢察官調升主任檢察官入圍名單，由法務部長蔡清祥圈選；檢審會今天公告其中29人獲派；台北地檢署女檢察官盧慧珊偵辦新竹市長高虹安涉貪案，沒有獲調升一審主任檢察官。

龍頭台北地檢署共有7名檢察官入圍，5人獲派，是全國最大贏家，不過，北檢去年調派主任檢察官的人數是6人，今年水準略為遜色。

承辦「高虹安案」的盧慧珊是入圍者少數政治敏感案件在握的檢察官，年資也深，她未被圈選，法界議論紛紛；台北地檢署前檢察長林邦樑月前被拔官調往最高檢察署擔任檢察官，檢察界也懷疑與領導「高虹安案」偵查是否佛系有關。

基層檢察官說，檢察一體制度從檢察總長到菜鳥檢察官的辦案思維大不同，「很難揣測高層想的是什麼」。

今天正式公布的一審檢察官調升一審主任檢察官，原服務機關與期別是台北地檢署的林逸群（49）、葉耀群（48）、林劭燁（50）、詹騏瑋（51）、蔡沛珊（50）；新北地檢署的黃冠傑（48）、陳詩詩（48）、李宗翰（49）。

士林地檢署的劉東昀（49）；桃園地檢署的王柏淨（50）、戎婕（49）、洪榮甫（49）；新竹地檢署的蔡宜臻（49）；台中地檢署的胡宗鳴（45）、周佩瑩（46）、林俊杰（46）、鄭珮琪（49）；彰化地檢署的蔡勝浩（51）、洪英丰（42）；雲林地檢署的施家榮（52）。