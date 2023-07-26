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中國大陸3科技廠違法來台挖角 3人20到50萬交保

聯合報／ 記者蔣永佑／台北即時報導

中國大陸江蘇天奈科技、長江存儲科技及北京特納飛電子3間科技業者，分別於2015、2017、2019年間，涉嫌未經經濟部投審會許可，來台設立子公司並挖角台灣高科技人才。檢調昨依涉犯兩岸關係條例兵分10路搜索，約談替上述3間公司在台招攬人才的楊智偉、董乃琦及公司人頭負責人張鈺棠3人，檢方複訊後各以30、50、20萬交保。

於上海交易所掛牌交易的江蘇天奈科技，成立於2011年，總部位於江蘇鎮江，主要從事奈米級碳材料及相關產品研發、生產及銷售業務，主要產品包括碳奈米管粉體、碳奈米管導電漿料、石墨烯複合導電漿料、碳奈米管導電母粒等；其中碳奈米管導電漿料是應用在鋰電池領域，導電母粒是應用在導電塑料領域，是大陸最大的碳奈米管生產商之一。

成立於2016年的長江存儲科技，是一家總部位於湖北武漢的半導體公司，為中國大陸官方投資企業，為中國高端晶片聯盟發起單位之一，該聯盟則受中國大陸工業和信息化部指導，主要業務為製造動態隨機存取記憶體和快閃記憶體。

北京特纳飛成立於2019年，總部位於北京，專攻硬碟儲存技術，公司主要業務為提供硬碟控制系統方案，採用自主研發的先進糾錯引擎，以最新閃存技術提供零延遲儲存芯片，主要使用於筆記型電腦、遊戲機，在美國、上海、武漢、深圳都設有分部。

昨天遭偵辦的長江存儲，是中美科技戰中，去年遭美國列入出口管制黑名單的全球晶片大廠之一。調查局近日也針對陸企違法在台設立子公司、辦事處或挖交高科技人才，由各地檢署指揮展開新一波掃蕩。

中國大陸江蘇天奈科技、長江存儲科技及北京特納飛電子3間科技業者，涉嫌未經同意，違法來台設立子公司並挖角台灣高科技人才，台北地檢署複訊後將2名台幹及1名人頭負責人，各以20到50萬交保。圖／聯合報系資料照片
中國大陸江蘇天奈科技、長江存儲科技及北京特納飛電子3間科技業者，涉嫌未經同意，違法來台設立子公司並挖角台灣高科技人才，台北地檢署複訊後將2名台幹及1名人頭負責人，各以20到50萬交保。圖／聯合報系資料照片

奈米 北京

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