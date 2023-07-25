苗前議員謝芳紋涉詐領助理費331萬案 一審判2年緩刑5年

苗栗縣前議員謝芳紋夥同男友卓蘭鎮公所前機要秘書徐士凡，詐取助理費331萬元案，苗栗地方法院今天依貪汙治罪條例，判決謝2年徒刑、緩刑5年，支付公庫50萬元，褫奪公權5年，徐2年徒刑、褫奪公權4年。

廖姓人頭助理1年9個月，緩刑3年，支付公庫4萬元，褫奪公權2年，何姓人頭助理1年10月徒刑，緩刑3年，支付公庫8萬元，褫奪公權2年，另有5人配合登載不實，依偽造文書罪，各判處3個月徒刑，得易科罰金，均緩刑2年，全案還可以上訴。

判決書指出，謝芳紋擔任第17屆、第18屆議員，2010年至2018年任期內，徐士凡協助統籌議員服務處人事費用支出，均明知實際上並未聘用廖、何擔任公費助理，各以每月約4萬元，再向縣議會申請公費助理費，共詐得公費助理費331萬餘元。

此外，謝芳紋、徐士凡又為支應其他私聘助理費用，明知僅以每月1萬至2萬,000元不等之較低薪資，聘用5人擔任助理，仍共同基於使公務員登載不實之犯意聯絡，浮報每月2萬元或4萬元薪資聘任公費助理，致議會行政人員陷於錯誤撥付。

法官審酌謝芳紋繳回虛報助理詐得165萬餘元（以謝、徐2人平均分擔二分之一計算），擔任縣議員，反映民意、服務選民，對地方發展仍有貢獻，虛報、浮報助理詐領助理費，主要支應其他實際私聘助理薪資等開銷，衡量犯罪情節，與其他詐取公家財物後中飽私囊等行為之惡性仍屬有別，酌量減輕其刑。