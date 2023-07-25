女打仔楊麗菁前男友龔偉綸 「強借」金主2800萬遭訴

曾參選議員、立委及新竹市長的武打女星楊麗菁前男友龔偉綸，繼被楊女稱為「恐怖情人」及持假學歷選立委後，再度傳出糾紛。一名劉姓金主指稱龔男去年中旬以開公司驗資為由，向他借款2800萬，言明完成公司登記後立刻歸還，不料拿到錢後竟片面告知對方，改為7年緩衝期先付利息，之後再償還本金。經劉男提告，台北地檢署認定龔男「強借」行為涉嫌詐欺，今依法起訴。

檢方調查，龔偉綸去年中旬，向一名劉姓金主表示，自己承包北市西門町數個建案的砂石工程，因此正籌備開設一間砂石公司，但公司登記需要有錢進入銀行帳戶作資本額登記，因此想跟劉男周轉2800萬元，待驗資通過後旋即歸還。

劉姓金主為免有變，要求匯款前，龔男要把公司存摺、大小章印鑑，全部交給自己保管。萬萬沒想到的是，龔男將存摺、印鑑當面交給劉男後，竟趁兩人共處一室，劉男接聽電話時，作勢到門口抽菸一去不回。

龔男離開劉男所在地後，火速前往收受劉男匯款的合庫帳戶，先提領出500萬元現金，再將剩餘的2300萬元轉到自己另一元大銀行帳戶，並立刻向兩間銀行申請存摺遺失及印鑑變更。

事後，龔男傳簡訊給劉男，單方面告知「劉大哥，借款已收到」，並片面表示該筆借款前7年僅支付每月9萬利息，其餘本金7年後再開始歸還，讓劉男覺得莫明奇妙。經多次催討龔男仍只付利息，不還本金，劉男於是提告。

現年41歲的龔偉綸，曾參選過2016年北市第5選區立委選舉及2018年北市第5選區議員選舉，都以低票落選。但他屢敗屢戰，2022年又以無黨籍身分參選新竹市長，和當時的民眾黨高虹安、國民黨林耕仁及民進黨沈慧虹打對台，最後僅得508票。

2018年，龔男遭爆與楊麗菁交往，但未久雙方便不歡而散，甚至鬧上法院，女方指控男方是恐怖情人，男方更爆料女方隱瞞實際年齡跟他交往，將52歲謊稱為49歲，雙方足足差了15歲，但遭楊女駁斥。