廖國棟前特助向石資中心邀功索回扣近千萬 判6年徒刑

國民黨籍立法委員廖國棟前特別助理塗裕盛假借廖的名義，向經濟部工業局捐助成立的石資中心索要金錢，石資中心林姓總經理等人擔心不配合會被凍結預算，只好同意並協助塗偽造文書，讓塗從中獲取多筆回扣，統計882萬餘元，新北地方法院依詐欺等罪處應執行有期徒刑6年。林姓總經理則因配合塗裕盛偽造文書，處不得易科罰金部分1年9月，得易科罰金部分7月，均緩刑4年，並應支付公庫20萬元。

判決指出，塗裕盛擔任台灣原住民族企業人協會秘書長，為使原企協有足夠經費支應廖國棟經營選區，多次向石資中心索要金錢。2014年透過石資中心承攬的「東部產業創新技術發展暨關懷輔導」計畫，託稱廖國棟在背後協助才使計畫經費未遭刪減，要求1900萬經費的40%作為回扣，最後在林姓總經理討價還價後談妥收取190萬，林姓總經理也因此指示下屬協助偽造文書，以挪出190萬元交給塗裕盛。

塗以類似方式多次向林姓總經理索求回扣，統計共收取「回扣」882萬餘元，另外受於塗脅迫，協助偽造文書核銷的還有石資中心何姓組長、李姓組長、黃姓組長、林姓組長、吳姓協理等人。

審理時，塗裕盛坦承部分犯行，合議庭考量塗本應奉公守法、廉潔自持，卻利用工作之便，一旦知悉石資中心取得研究案補助，就要求林姓總經理等人配合詐領款項，所為甚為惡劣，林姓總經理等人為替石資中心把關也亦應給予責備。但考量林姓總經理等人並非出於個人私利，還承受塗裕盛施壓而備受身心煎熬，並在審理時多次表達悔悟，依詐欺取財、商業會計法等罪處塗應執行刑6年，林姓總經理則處不得易科罰金部分1年9月，得易科罰金部分7月，均緩刑4年，並應支付公庫20萬元。