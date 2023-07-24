屏東長治鄉長古佳川涉貪16萬多元 法院裁定續押2月

無黨籍屏東縣長治鄉長古佳川日前遭爆於任內以不實單據核銷、請款，涉嫌利用職務機會詐取財物罪，及偽造文書罪等罪嫌，屏東地檢署日前偵結起訴，遭屏東地院裁准3月底羈押到5月底，再續押2個月至7月底，現移往地院接押審理，鄉長職務由前縣府秘書許重慶代理。

43歲古佳川自2018年12月擔任屏東縣長治鄉長並連任至今，綜理鄉政並指揮監督該公所課、室及審核請購核銷、撥款業務，他在2020年至2021年間多次以空白收據不實核銷，挪用公款做私人開銷。

檢方指出，他指示張姓鄉長特助事先取得空白收據，將2020年5月24、26日及12月13日的餐廳消費紀錄，以及2021年1月7日為父親慶生支出、個人委任律師費、看跨年演唱會的紀念品，還有家人生日聚會等私人開銷，做不實核銷並註明「由鄉長先行墊付」等字樣，使不知情的鄉公所主計、出納及相關權責人員於形式上審查後，誤認古男有因公餐敘及代墊費用的事實，進而製作長治鄉公所支出傳票及公庫支票後，經古親自審閱核章完成撥款程序，而不實核銷公款5萬8千多元，全數匯進古男的私人金融帳戶，另2人其他公務行程或支出紅白包費用以不實消費內容單據核銷，金額總計約10萬5千元等。

檢方表示，2人均明知編列於年度預算之一般事務費、工程管理費及特別費科目的公款限於公務使用，若因公務接待或聯繫而支出，應取得品項及金額均如實開立單據，才得據以辦理核銷。

屏檢偵辦後，認定2人共同涉犯貪污治罪條例第5條第1項第2款之利用職務機會詐取財物罪，及刑法第214條之使公務員登載不實文書罪等罪嫌，依法提起公訴，其中張姓特助已於偵查期間繳回犯罪所得，古男則於移審後經法院裁定繼押2個月，不法所得待判決後裁處是否沒收。