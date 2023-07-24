行政執行署辦暑期實習 運用VR還原查封拘提實況
法務部行政執行署士林分署辦理暑假「法律實習」課程，首次將虛擬實境（VR）技術運用在現場查封及執行拘提課程，共有22名大學生今天起參與為期2週的實習課程。
士林分署發布新聞稿指出，為推廣法律教育理論與實務結合，民國101年即開始與真理大學法律系合作辦理暑期「法律實務實習」課程，成效顯著且普獲好評，今年起世新大學法律系學生也加入。
新聞稿指出，實習課程自今天起至8月4日止，為期2週。法務部行政執行署署長黃玉垣今天主持始業式，肯定參與學生的積極向學，更勉勵學生實習期間多聽、多看、多問。
黃玉垣也肯定士林分署首次將虛擬實境（VR）技術運用在動產與不動產現場查封及執行拘提課程中，將現場查封及拘提的過程真實完整呈現。
士林分署指出，這次實習課程安排具有豐富執行實務經驗的人員，採取分組指導方式帶領學員研析具有代表性的執行案例，使學員增加對行政執行業務的認識，促進大學法學教育與法律實務的結合。
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