中市3年交通罰單未繳達126萬餘件 追討時效10年

政府執行交通違規裁罰，但未繳件數直線上升，台中市近3年累積未繳件數就達126萬餘件，總金額34億8千餘萬元。市議員張芬郁關心催繳情形，執行署台中分署長許萬相指出，金額300元以上的罰單就會送執行，但宥於被罰者帳戶沒有錢，或是屬於受補助的低收入戶，依法不能執行其受補助款，目前執行率3成。

張芬郁說，據交通局裁決處統計，從2020年至2023年3月，台中市各式車輛違規被開罰的件數達742萬餘件、總金額114億餘元，但這期間未繳件數亦累積126萬件、金額34億8219萬元。

裁決處指出，民眾收到交通違規罰單，在完成催繳程序後，平均半年至1年會依車主戶籍所在移送各縣市行政執行署強制執行，去年移送47萬8283件，追回1億多罰緩，今年1至6月再移送28萬多件；目前把罰單累積30件或金額10萬元的違規大戶列為優先強制執行對象。

行政執行署台中分署主任行政執行官鍾志盛說，去年收到裁決處移送強制執行的罰單有42萬多件約2萬多人，追回金額近億元，其中以酒駕、毒駕的金額最大，3800多件追回4300萬餘元。由於未繳罰單的民眾多數也會積欠其他稅款，最後分配剩餘才會分配給交通罰鍰。

他說，每年送進台中分署行政執行的罰單量相當大，執行人員針對違規者名下財產、收入追討，平均成功追回能有效結案約3成，若名下有存款，最快數月即可結案，若須拍賣，結案時間恐須2至3年才能完成。若無法有效結案，則以憑證發給移送機關，供後續追討，時效有10年，違規者不要心存僥倖。