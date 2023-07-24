聽新聞
test
0:00 / 0:00

城中城案貼文批陳其邁挨告 獲判無罪

聯合報／ 記者張議晨／高雄報導

城中城大火造成46死、43傷，公祭時市長陳其邁前往高雄市立殯儀館致哀。本報資料照片
城中城大火造成46死、43傷，公祭時市長陳其邁前往高雄市立殯儀館致哀。本報資料照片
傅姓女子去年選前在多個臉書社團發文，稱造成46死的城中城大火，是市長陳其邁縱容建商縱火「假裝不知道，因為都是共犯結構吧？」陳陣營提告，檢方依違反選罷法起訴。高雄地方法院審理認為發文可受公評，「選民有質疑權利」，若入罪恐打擊言論自由，判傅女無罪；高雄市府對此表示「不回應」。

2021年10月14日高雄鹽埕區城中城大樓失火造成46人喪命，涉縱火主嫌黃格格，一審被判無期徒刑，案件仍在2審審理中。傅女去年9月在多個臉書社團發文，「笑死，高雄一堆浮屍，陳視而不見……，城中城縱容建商縱火，燒死幾十人，假裝不知道，因為都是共犯結構吧？」

陳其邁陣營事後提告，調查局資安工作站立案偵辦，前往傅女家搜索並帶回多項證物，檢方認為城中城大火歷經法院一審判決，且針對市府疏失部分已簽結，傅女言論意圖使人不當選，依違反選罷法起訴。

傅女喊冤，稱在社團貼文是為測試臉書帳號還能不能使用，何況城中城大火發生後，經過媒體多次報導，她提出自己疑問，並未散播不實言論。

法官認為，城中城大火後，社會對於市長是否應負政治責任有熱切討論，傅女評論陳其邁應擔負行政疏失、政治責任，並非毫無根據。

另檢方簽分5大案調查，最後認定沒有公務員或其他人須為大火負刑責，5大案全數簽結，然簽結僅限是否涉有刑事責任部分，有沒有行政法規範上的疏失，尚未查明，因此傅女就大火報導推論、質疑陳其邁就大火涉有相關責任，並非惡意虛構發文。法官認定，傅女發文內容攸關陳其邁競選高雄市長適任性，牽涉公共事務，屬可受公評之事，若對傅女入罪，恐對言論自由及相關言論產生寒蟬效應，傅女言論屬憲法保障範圍，不具真正惡意，判她無罪。

陳其邁 縱火

延伸閱讀

韓國瑜、侯友宜同框喊「下架民進黨」 陳其邁：交由選民判斷

20年募4200萬 社福團體助4500學子圓夢

批陳其邁縱容城中城大火遭搜索 法官保她言論自由判無罪

影／螳螂爬上臉 陳其邁：牠也要來學客家話

相關新聞

城中城案貼文批陳其邁挨告 獲判無罪

傅姓女子去年選前在多個臉書社團發文，稱造成46死的城中城大火，是市長陳其邁縱容建商縱火「假裝不知道，因為都是共犯結構吧？...

法界看法／貼文惡意難舉證 定罪反成寒蟬效應

傅女在臉書社團針對城中城大火發評論，被依違反選罷法「意圖使人不當選」起訴，獲判無罪，該法構成要件包含散布謠言或傳播不實事...

中影設局「1元收特別股」坑殺魏德聖？ 法界：導演恐站不住腳

魏德聖傳出因欠郭台強4500萬元，名下資產遭到台北地方法院查封。魏德聖的果子電影指控，中影未履行投資協議，設局以不合理的價格買回特別股...

和社區主委有私怨！滅鼠藥投入水塔 惡鄰傷害罪判刑5月

新北市中和區1名洪姓男子，因社區公共事務爭議不滿楊姓主委，竟於2020年8月間，將滅鼠藥投進對方的私人水塔，致楊男家人皮...

逛寶雅摔斷肌腱求償150萬 法官還原真相：是她腿無力

孟姓女子到高雄寶雅百貨逛街，意外摔斷左膝肌腱，孟女主張寶雅樓梯沒設防滑措施害她滑倒，求償150萬元，但一、二審法官勘驗賣...

新竹工程師DIY 5把手槍…可射穿豬皮肉 法官判緩刑

新竹朱姓工程師前年起以每月1至2次頻率，在網拍購入空氣槍，接著以更換彈簧方式，增強空氣槍射擊動能，陸續自製出5把改造槍枝...

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。

商品推薦