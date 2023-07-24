城中城案貼文批陳其邁挨告 獲判無罪

城中城大火造成46死、43傷，公祭時市長陳其邁前往高雄市立殯儀館致哀。本報資料照片 傅姓女子去年選前在多個臉書社團發文，稱造成46死的城中城大火，是市長陳其邁縱容建商縱火「假裝不知道，因為都是共犯結構吧？」陳陣營提告，檢方依違反選罷法起訴。高雄地方法院審理認為發文可受公評，「選民有質疑權利」，若入罪恐打擊言論自由，判傅女無罪；高雄市府對此表示「不回應」。

2021年10月14日高雄鹽埕區城中城大樓失火造成46人喪命，涉縱火主嫌黃格格，一審被判無期徒刑，案件仍在2審審理中。傅女去年9月在多個臉書社團發文，「笑死，高雄一堆浮屍，陳視而不見……，城中城縱容建商縱火，燒死幾十人，假裝不知道，因為都是共犯結構吧？」

陳其邁陣營事後提告，調查局資安工作站立案偵辦，前往傅女家搜索並帶回多項證物，檢方認為城中城大火歷經法院一審判決，且針對市府疏失部分已簽結，傅女言論意圖使人不當選，依違反選罷法起訴。

傅女喊冤，稱在社團貼文是為測試臉書帳號還能不能使用，何況城中城大火發生後，經過媒體多次報導，她提出自己疑問，並未散播不實言論。

法官認為，城中城大火後，社會對於市長是否應負政治責任有熱切討論，傅女評論陳其邁應擔負行政疏失、政治責任，並非毫無根據。

另檢方簽分5大案調查，最後認定沒有公務員或其他人須為大火負刑責，5大案全數簽結，然簽結僅限是否涉有刑事責任部分，有沒有行政法規範上的疏失，尚未查明，因此傅女就大火報導推論、質疑陳其邁就大火涉有相關責任，並非惡意虛構發文。法官認定，傅女發文內容攸關陳其邁競選高雄市長適任性，牽涉公共事務，屬可受公評之事，若對傅女入罪，恐對言論自由及相關言論產生寒蟬效應，傅女言論屬憲法保障範圍，不具真正惡意，判她無罪。