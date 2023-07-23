台灣東洋藥品爆藥價差遭檢調搜索 前總經理400萬交保

台灣東洋藥品工業（4105）因爭取BNT疫苗破局，遭士林地檢署涉內線交易，此次檢方再接獲檢舉，懷疑東洋另涉「藥價差」案，疑未據實申報與醫療院所間的藥品實際交易價格，並從中挪用款項，犯罪所得清查中。檢調本月21日，大規模搜索東洋等20處所，約談主嫌前總經理施俊良等14人，及3名證人到案，訊後施以400萬元交保候傳，其餘蕭、杜等人諭令各以10萬至50萬元交保。

士林地檢署指出，公司經理人施姓被告等人疑涉未據實申報與醫療院所間之藥品實際交易價格，並從中挪用款項，導致健保署核定過高健保藥價，損害投保民眾公共利益。

士檢重大經濟犯罪專組主任檢察官陳彥章，21日率同10名檢察官團隊辦案，陳主任及3名檢察官等4人親自帶隊執行搜索，指揮調查局60多名調查官搜索雙北、桃園等共20處所，包含東洋公司及主嫌施俊良住居所，查扣相關藥品交易文件等資料。

檢方稍早指出，東洋內線交易案仍持續偵辦中，此案為「藥價差」案件，施俊良等人涉違反證券交易法特別背信罪、刑法業務登載不實罪、稅捐稽徵法詐術逃漏稅捐罪、商業會計法開立不實發票罪等，犯罪嫌疑重大，施俊良複訊後400萬元交保，蕭姓、杜姓被告50萬交保，其餘人10萬至50萬間交保。

檢方指出，詳細犯罪時間、犯罪所得，檢方仍需時間釐清查扣資料內容，將儘速查明各個被告所涉犯行，依法嚴處，以遏止藥商及醫療院所因藥價差而圖謀不法獲利，致犧牲民眾正常用藥權益及影響全民健康保險總額預算之合理分配。