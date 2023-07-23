快訊

堅果和種子可護腦，但哪一樣最有益？神經科醫師和阿茲海默症專家都說是它

杜蘇芮颱風最新路徑曝 粉專指這個走法有點像7年前的莫蘭蒂

藍全代會通過提名侯友宜選總統 朱立倫：組執政大聯盟

聽新聞
test
0:00 / 0:00

批陳其邁縱容城中城大火遭搜索 法官保她言論自由判無罪

聯合報／ 記者張議晨／高雄即時報導

高雄傅姓女子去年9月25日下午4時許，在臉書20多個藍營社團發文稱造成46死的城中城大火，是陳其邁縱容建商縱火，「假裝不知道，因為都是共犯結構吧？」結果遭調查局搜索，被檢方依違反選罷法起訴，高雄地院審理後，法官以「選民有質疑權利」等理由，認為若入罪恐打擊言論自由，判傅女無罪。

判決指出，2021年10月14日，高雄鹽埕區城中城大樓失火，最終造成46人喪命，，去年大選前2月，傅女在多個藍營、韓粉社團發文，「笑死，高雄一堆浮屍，陳雞邁視而不見，……，城中城縱容建商縱火，燒死幾十人，假裝不知道，因為都是共犯結構吧？」

因貼文點名城中城大火是建商縱火，被陳其邁陣營提告，調查局資安工作站隨即立案偵辦，並前往傅女家中搜索，帶回多項證物。

檢方認為城中城大火已歷經法院一審判決，且針對市府疏失部分已經簽結，傅女未經查證，發表言論不實，已有意圖使人不當選意圖，偵結依違反選罷法將她起訴。

傅女挨告喊冤，稱她會在社團貼文是為了測試臉書帳號還能不能使用，何況城中城大火發生後，經過媒體多次報導，她是提出自己的疑問，並沒有散播不實言論。

高雄地院法官認為，城中城大火案發後，陳其邁曾對外表示「起火原因不排除為人為縱火」，另也有媒體指事發前曾有情侶爭吵，因煙蒂未熄滅而引起火災，社會對於市長是否應負政治責任，也有熱切討論，因此傅女評論陳其邁應擔負行政疏失、政治責任，並非毫無根據。

另外，城中城大火檢方曾簽分五大案調查，但最後認定沒有公務員或其他人須為此事負刑責，五大案全數簽結，然簽結僅限是否涉有刑事責任部分，有沒有行政法規範上的疏失，尚未查明，因此傅女就大火報導推論、質疑陳其邁就大火涉有相關責任，根據她發文脈絡，並非惡意虛構發文。

法官認定，傅女發文質疑內容為陳其邁任職市長時的施政情形，攸關競選高雄市長的適任性，因牽涉公共事務，往往需有人幫助解讀不充分的訊息，進而鼓勵更多資訊能夠被提出討論，因此名譽權在此情境下，也要作出些微退讓，容忍此等言論所帶來的風險。

法官綜合事證，認為傅女發文內容屬於可受公評之事，是陳其邁競選時無從迴避的爭點，若對傅女入罪，恐對言論自由及相關言論產生寒蟬效應，傅女言論屬憲法保障範圍，不具真正惡意，判她無罪。

城中城大火造成46死、43傷，公祭時市長陳其邁前往高雄市立殯儀館致哀。本報資料照片
城中城大火造成46死、43傷，公祭時市長陳其邁前往高雄市立殯儀館致哀。本報資料照片

陳其邁 縱火

延伸閱讀

影／旗津風箏節今起盛大開場 超萌「高雄熊」飛上天！

2023旗津風箏節開幕 12米高雄熊大風箏亮相

影／螳螂爬上臉 陳其邁：牠也要來學客家話

追憶安倍晉三 陳菊：永遠不會忘記他說了「台灣加油」這4個字

相關新聞

批陳其邁縱容城中城大火遭搜索 法官保她言論自由判無罪

高雄傅姓女子去年9月25日下午4時許，在臉書20多個藍營社團發文稱造成46死的城中城大火，是陳其邁縱容建商縱火，「假裝不...

水電工超速撞死回轉重機 曾無照肇事又上路二審改重判

20歲陳姓水電工去年6月3日開車行經枋山鄉成功路、台1線路口時，與騎乘重機回轉的劉姓男大學生碰撞，劉男被撞飛拖行，傷重不...

網路「帥老公」甜言蜜語 女子深陷愛河險被騙30萬

蔡姓女子經由LINE社群軟體認識暱稱「Sung」的男網友，雙方以老公、老婆互稱，對方自稱在台北從事金融業，因遷居到香港投...

北監收容人家屬探監錄影還發限動 遭質疑管理鬆散

台北監獄昨天傳出收容人親友接見時違規使用手機錄影，影片還上傳社群網站限時動態，引發議論，監所遭質疑管理鬆散。對此，台北監...

道路孔蓋坑洞害人摔骨折 台電、桃市府互踢皮球不認帳

桃園一名張姓男子2019年5月騎車載著伍姓女子行經中壢區民族路，途中被台電線路孔蓋周邊坑洞絆倒，2人均有骨折、挫傷，醫療...

女遭潑滾湯痛毆 檢起訴3人求重判

台中二名八大女子因經紀費問題在ＫＴＶ大打出手，陳姓女子竟端滾燙火鍋朝孫姓女子臉部潑灑，孫女當場慘叫哀號，影片傳上網引矚目...

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。

商品推薦