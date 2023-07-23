批陳其邁縱容城中城大火遭搜索 法官保她言論自由判無罪

高雄傅姓女子去年9月25日下午4時許，在臉書20多個藍營社團發文稱造成46死的城中城大火，是陳其邁縱容建商縱火，「假裝不知道，因為都是共犯結構吧？」結果遭調查局搜索，被檢方依違反選罷法起訴，高雄地院審理後，法官以「選民有質疑權利」等理由，認為若入罪恐打擊言論自由，判傅女無罪。

判決指出，2021年10月14日，高雄鹽埕區城中城大樓失火，最終造成46人喪命，，去年大選前2月，傅女在多個藍營、韓粉社團發文，「笑死，高雄一堆浮屍，陳雞邁視而不見，……，城中城縱容建商縱火，燒死幾十人，假裝不知道，因為都是共犯結構吧？」

因貼文點名城中城大火是建商縱火，被陳其邁陣營提告，調查局資安工作站隨即立案偵辦，並前往傅女家中搜索，帶回多項證物。

檢方認為城中城大火已歷經法院一審判決，且針對市府疏失部分已經簽結，傅女未經查證，發表言論不實，已有意圖使人不當選意圖，偵結依違反選罷法將她起訴。

傅女挨告喊冤，稱她會在社團貼文是為了測試臉書帳號還能不能使用，何況城中城大火發生後，經過媒體多次報導，她是提出自己的疑問，並沒有散播不實言論。

高雄地院法官認為，城中城大火案發後，陳其邁曾對外表示「起火原因不排除為人為縱火」，另也有媒體指事發前曾有情侶爭吵，因煙蒂未熄滅而引起火災，社會對於市長是否應負政治責任，也有熱切討論，因此傅女評論陳其邁應擔負行政疏失、政治責任，並非毫無根據。

另外，城中城大火檢方曾簽分五大案調查，但最後認定沒有公務員或其他人須為此事負刑責，五大案全數簽結，然簽結僅限是否涉有刑事責任部分，有沒有行政法規範上的疏失，尚未查明，因此傅女就大火報導推論、質疑陳其邁就大火涉有相關責任，根據她發文脈絡，並非惡意虛構發文。

法官認定，傅女發文質疑內容為陳其邁任職市長時的施政情形，攸關競選高雄市長的適任性，因牽涉公共事務，往往需有人幫助解讀不充分的訊息，進而鼓勵更多資訊能夠被提出討論，因此名譽權在此情境下，也要作出些微退讓，容忍此等言論所帶來的風險。