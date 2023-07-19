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新竹男開車不禮讓行人挨罰 3張罰單3900元不肯繳遭扣押存款

聯合報／ 記者王駿杰／新竹即時報導

新竹一名林姓男子去年8月開車行經新竹市中正路口行人穿越道，因轉彎未禮讓行人遭新竹區監理所裁罰1500元，同時因未打方向燈一併開罰，兩張罰單合計2700元，一周後，林又因違規停車遭裁罰1200元，3張罰單合計3900元，因逾期未繳，被移送行政執行署新竹分署強制執行，但林無論如何都不繳納，新竹分署立即扣押林郵局存款，並通知郵局將存款解繳給移送機關以抵罰鍰。

新竹分署指出，接獲林男移送案件後立即傳繳，通知林應於指定日期前繳清罰鍰，但林仍拒不繳納，新竹分署立即扣押林郵局存款，並足額扣押 3900 元，將核發收取命令直接通知郵局將存款解繳給移送機關以抵罰鍰。

另外，還有一名21歲周姓男子去年9月間在淡水區北新路駕車行經行人穿越道未禮讓行人，同樣遭新竹區監理所裁罰1500 元，之後又因違規停車遭罰90元，新竹分署受理案件後，於今年5月間核發扣押命令，並足額扣押，同年6月間核發收取命令，兩案全額徵起。

新竹分署呼籲，民眾駕駛汽（機）車應禮讓行人優先通行，萬一遭受裁罰，亦應積極面對處理，如自動繳納罰鍰或辦理分期繳納，以免遭受強力執行。新竹分署對未停讓行人的違規裁罰案件必將列為優先嚴格執行對象，鍥而不捨執行，全力落實行人優先之交通安全政策，以保障行人路權。

新竹分署指出，對未停讓行人的違規裁罰案件必將列為優先嚴格執行對象。示意圖／報系資料照
新竹分署指出，對未停讓行人的違規裁罰案件必將列為優先嚴格執行對象。示意圖／報系資料照

新竹 郵局 罰單

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