新竹男開車不禮讓行人挨罰 3張罰單3900元不肯繳遭扣押存款
新竹一名林姓男子去年8月開車行經新竹市中正路口行人穿越道，因轉彎未禮讓行人遭新竹區監理所裁罰1500元，同時因未打方向燈一併開罰，兩張罰單合計2700元，一周後，林又因違規停車遭裁罰1200元，3張罰單合計3900元，因逾期未繳，被移送行政執行署新竹分署強制執行，但林無論如何都不繳納，新竹分署立即扣押林郵局存款，並通知郵局將存款解繳給移送機關以抵罰鍰。
新竹分署指出，接獲林男移送案件後立即傳繳，通知林應於指定日期前繳清罰鍰，但林仍拒不繳納，新竹分署立即扣押林郵局存款，並足額扣押 3900 元，將核發收取命令直接通知郵局將存款解繳給移送機關以抵罰鍰。
另外，還有一名21歲周姓男子去年9月間在淡水區北新路駕車行經行人穿越道未禮讓行人，同樣遭新竹區監理所裁罰1500 元，之後又因違規停車遭罰90元，新竹分署受理案件後，於今年5月間核發扣押命令，並足額扣押，同年6月間核發收取命令，兩案全額徵起。
新竹分署呼籲，民眾駕駛汽（機）車應禮讓行人優先通行，萬一遭受裁罰，亦應積極面對處理，如自動繳納罰鍰或辦理分期繳納，以免遭受強力執行。新竹分署對未停讓行人的違規裁罰案件必將列為優先嚴格執行對象，鍥而不捨執行，全力落實行人優先之交通安全政策，以保障行人路權。
延伸閱讀
贊助廣告
udn討論區
共 0 則留言
規範發布
- 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
- 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
- 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
- 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
FB留言