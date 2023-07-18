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捲入台南佃西自辦重劃案 里長高進見羈押提抗告遭駁回

聯合報／ 記者黃宣翰／台南即時報導

台南市安南區佃西里長高進見，被南檢指控涉入在安南區佃西段自辦市地重劃案，本月7日經台南地院裁定收押禁見。高進見提出抗告，台南高分院今天駁回，且不得再抗告。

台南市現任議員、前議長郭信良被控涉嫌與安南區佃西里長高進見，在安南區佃西段自辦市地重劃案，藉勢藉端向工程顧問公司索賄1千餘萬元，本月7日晚間郭信良、高進見被台南地院裁定收押禁見。

同案被告郭信良提出抗告，台南高分院本月14日裁定駁回，郭繼續收押、不得再抗告。高進見也提出抗告，台南高分院本月18日駁回，仍需收押禁見，且不得再抗告。

台南地檢署偵辦郭信良與安南區佃西里長高進見涉嫌向工程顧問公司索賄案，7月6日漏夜偵訊後，郭、高2人否認犯行，檢方訊後認定2人涉嫌重大且有串、滅證之虞，向台南地院聲請羈押禁見。

台南地院法官開聲押庭後認為郭、高2人所辯與卷內證物不相符，也沒有提出合理解釋，有檢方聲請書所載事實，及被告、共犯部分供述、證人證述與監聽譯文等證物佐證，認為2人涉藉勢藉端收賄犯嫌重大，且有串、滅證之虞，7日晚間10點多裁定郭、高兩人收押禁見。

高進見抗告仍否認犯行、辯稱是先前預購抵費地協議和解金，原裁定羈押認定事實有誤，不應收押。台南高分院法官審酌卷內全部證據，認為高確涉有檢察官所指罪嫌、犯嫌重大，又是重罪，並有串、滅證之虞，一審裁定高收押禁見並無不當或違誤，駁回抗告。ˊ

台南市安南區佃西里長高進見，被南檢指控涉入在安南區佃西段自辦市地重劃案，經台南地院裁定收押禁見。高進見提出抗告，台南高分院今天駁回抗告，高仍需收押禁見。本報資料照片
台南市安南區佃西里長高進見，被南檢指控涉入在安南區佃西段自辦市地重劃案，經台南地院裁定收押禁見。高進見提出抗告，台南高分院今天駁回抗告，高仍需收押禁見。本報資料照片

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