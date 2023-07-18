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綠營指前石碇區長涉案一貪再貪 新北：配合偵辦

中央社／ 新北18日電

新北市石碇區李姓前區長才涉收賄交保，今天再涉圖利交保，民進黨新北市議員陳乃瑜批涉案人是市長侯友宜的愛將，一貪再貪又出事；市府表示，將配合司法偵辦。

李姓前區長涉嫌於承辦標案時收賄、洩密，台北地檢署今年5月間約談李男，訊後以新台幣15萬元交保；檢察官深入追查，發現李男等人於去年7月間，違法將石碇區的某塊非農業使用土地，核發「農業使用證明書」給地主，涉犯貪污治罪條例圖利罪、刑法公務員登載不實文書等罪嫌。檢方訊後諭令以12萬元交保。

陳乃瑜表示，涉案人是侯友宜愛將，一貪再貪又出事，日前才因涉嫌收賄洩密，遭檢調偵辦後交保，沒想到昨天又因違法核發農業使用證明書涉嫌圖利，再度被約談及諭令交保。

陳乃瑜表示，她曾針對李姓前區長和侯友宜的關係緊密，李男任職區長期間對區公所員工的職場霸凌，在議會提出質詢，然而市府卻不正面回應，從工務局、教育局、住都中心到石碇前區長，市府弊案叢生，侯友宜根本把新北市民當成提款機，任意魚肉鄉民、貪污舞弊。

石碇區長劉彥伯表示，本案已進入司法程序，將持續配合檢調偵辦。

市府表示，全案進入司法偵辦，涉案人已調職靜候調查，由於大多數的公務員都是奉公守法，因此，民政局將派副局長及主任秘書前往石碇區公所了解各項防弊措施的檢討外，也會對區公所的員工加油打氣，要求員工一定要依法行政，做好例行應做的事務。

侯友宜

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