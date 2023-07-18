im.B吸金案拍賣 愛馬仕皮件、藝術品110萬餘元拍定
im.B平台詐欺吸金案，行政執行署士林分署金第四波拍賣會，以總價110萬700元，順利拍出主嫌曾國緯和女友收藏的愛馬仕等6件精品及1件藝術品，將由台北地檢署保存犯罪所得。
士林分署指出，今第四波拍賣會吸引15組買家，經輪番加碼105次激烈競價後，總計以溢價7萬餘元，總價110萬700元順利拍出6件精品1件藝術品，價金將交由台北地檢署保管。
今日拍出物品為：愛馬仕皮帶2條，各以6萬9千元及5萬6千元拍定；KONAK戒指2只各以6千元及2千700元拍定；愛馬仕皮夾以1萬1千元拍定；愛馬仕鱷魚皮皮夾以15萬6千元拍定；雕塑名家高孝午2017年《再生》雕塑系列之作品「再生-鹿」則以80萬元拍定。
士林分署指出，主嫌曾國緯和女友收藏的愛馬仕皮夾、皮帶等物件，加速辦理偵查中得沒收或追徵扣押物，在最短時間內變價，落實刑法沒收新制，共同為打詐、懲詐盡一份心力。
延伸閱讀
贊助廣告
udn討論區
共 0 則留言
規範發布
- 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
- 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
- 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
- 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
FB留言