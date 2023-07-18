im.B吸金案拍賣 愛馬仕皮件、藝術品110萬餘元拍定

im.B平台詐欺吸金案，行政執行署士林分署金第四波拍賣會，以總價110萬700元，順利拍出主嫌曾國緯和女友收藏的愛馬仕等6件精品及1件藝術品，將由台北地檢署保存犯罪所得。

士林分署指出，今第四波拍賣會吸引15組買家，經輪番加碼105次激烈競價後，總計以溢價7萬餘元，總價110萬700元順利拍出6件精品1件藝術品，價金將交由台北地檢署保管。

今日拍出物品為：愛馬仕皮帶2條，各以6萬9千元及5萬6千元拍定；KONAK戒指2只各以6千元及2千700元拍定；愛馬仕皮夾以1萬1千元拍定；愛馬仕鱷魚皮皮夾以15萬6千元拍定；雕塑名家高孝午2017年《再生》雕塑系列之作品「再生-鹿」則以80萬元拍定。