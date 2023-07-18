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im.B吸金案拍賣 愛馬仕皮件、藝術品110萬餘元拍定

聯合報／ 記者蕭雅娟／台北即時報導

im.B平台詐欺吸金案，行政執行署士林分署金第四波拍賣會，以總價110萬700元，順利拍出主嫌曾國緯女友收藏的愛馬仕等6件精品及1件藝術品，將由台北地檢署保存犯罪所得。

士林分署指出，今第四波拍賣會吸引15組買家，經輪番加碼105次激烈競價後，總計以溢價7萬餘元，總價110萬700元順利拍出6件精品1件藝術品，價金將交由台北地檢署保管。

今日拍出物品為：愛馬仕皮帶2條，各以6萬9千元及5萬6千元拍定；KONAK戒指2只各以6千元及2千700元拍定；愛馬仕皮夾以1萬1千元拍定；愛馬仕鱷魚皮皮夾以15萬6千元拍定；雕塑名家高孝午2017年《再生》雕塑系列之作品「再生-鹿」則以80萬元拍定。

士林分署指出，主嫌曾國緯和女友收藏的愛馬仕皮夾、皮帶等物件，加速辦理偵查中得沒收或追徵扣押物，在最短時間內變價，落實刑法沒收新制，共同為打詐、懲詐盡一份心力。

藝術品以80萬元拍定。圖／士林分署提供
藝術品以80萬元拍定。圖／士林分署提供
愛馬仕皮帶順利拍定。圖／士林分署提供
愛馬仕皮帶順利拍定。圖／士林分署提供
愛馬仕皮夾順利拍定。圖／士林分署提供
愛馬仕皮夾順利拍定。圖／士林分署提供
愛馬仕皮夾順利拍定。圖／士林分署提供
愛馬仕皮夾順利拍定。圖／士林分署提供
im.B平台詐欺吸金案，今士林分署第四波拍賣，以總價110萬700元，順利拍出愛馬仕皮夾等物件。圖／士林分署提供
im.B平台詐欺吸金案，今士林分署第四波拍賣，以總價110萬700元，順利拍出愛馬仕皮夾等物件。圖／士林分署提供

愛馬仕 曾國緯 女友 拍賣會 im.B

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