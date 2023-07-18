與前台南議長郭信良同案遭羈押 里長提抗告被駁

前台南市議會議長、現任無黨籍議員郭信良涉市地重劃弊案，台南地檢署向法院聲押郭信良及安南區佃西里長高進見獲准，繼郭信良日前提起抗告遭駁回，高進見提抗告也在今天遭駁回。

台灣高等法院台南分院今天裁定駁回高進見抗告案，認為台南地方法院裁定羈押被告，並禁止接見、通信，並無不當或違誤，維持原裁定理由，不得再抗告。

檢方今年5月偵辦某工程顧問公司涉及虛增人頭地主方式市地重劃弊案，繼而查出郭信良及台南市安南區佃西里長高進見涉嫌收賄及藉勢、藉端勒索逾新台幣1000萬元。

南檢7月6日拂曉出擊帶回10多人偵訊，7日訊後，檢方聲押郭信良及高進見獲准；全案蔡姓被告以30萬元交保，高姓被告等4人各以5萬元交保，某工程顧問公司負責人及其他證人請回。郭信良不服裁定提起抗告，台南高分院在14日裁定駁回。