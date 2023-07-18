快訊

高中生到河邊玩水抓7隻怪蟹回家 一查竟是「地球全新物種」登上國際期刊

下班小心！19縣市豪大雨特報 6縣市慎防大雷雨

失智翁捐上億房產惹議 行天宮發千字聲明回應了

2家上市網通大廠策略性入股 副董涉內線交易檢約談6人

聯合報／ 記者蔣永佑／台北即時報導

兩間上市網通大廠2019年透過認購私募基金及公開收購2種方式，由前者斥資近50億入股後者，拿下後者股權僅六成股權，進行策略性入股，但後者時任一名劉姓女副董，卻利用重訊發布前禁止交易期間，以親友帳戶行內線交易，不法獲利約數十萬元。台北地檢署今指揮調查局台北市調處，兵分6路搜索，約談劉女及人頭親友共6人，全案涉犯證券交易法內線交易罪偵辦中。

據了解，花費鉅資入股的網通大廠，專長在乙太網路交換器、行動通信、寬頻網路、無線技術、網路監控和毫米波雷達，而出售六成股權的另間網通大廠則擅長Cable網路技術。

因此前者希望藉由策略性股權投資，透過後者品牌通路，擴大既有產品線，後者也能拓展產品線廣度，同時滿足有線電視系統業者對於完整解決方案的需求。當時兩家網通大廠公告預定公開收購期間為2019年12月17日起至2020年1月6日止。

檢調獲報，遭入股高達六成的網通大廠劉姓女副董，利用此一利多重訊發布前，預期公司股價將上漲，於法定禁止交易期間，以多名親友帳戶行內線交易，分頭買進兩家網通大廠股票，分別獲利數十萬元。

兩間上市網通大廠2019年間策略性入股，被入股的網通廠劉姓女副董涉嫌內線交易，今遭台北地檢署搜索、約談。聯合報系資料照
兩間上市網通大廠2019年間策略性入股，被入股的網通廠劉姓女副董涉嫌內線交易，今遭台北地檢署搜索、約談。聯合報系資料照

內線交易 北市 上市公司

延伸閱讀

NONO夫婦被爆「500萬生技公司」停業　網痛揭割韭菜行徑

博弈上櫃公司泰偉董座重訊前買19張股票 涉內線交易被起訴

緯創斥資近10億元入股世芯-KY 深化3大領域合作

NBA／傳卡達主權財富基金擬入股巫師 有望創歷史新猷

相關新聞

2家上市網通大廠策略性入股 副董涉內線交易檢約談6人

兩間上市網通大廠2019年透過認購私募基金及公開收購2種方式，由前者斥資近50億入股後者，拿下後者股權僅六成股權，進行策...

吳淑珍又確診？洗錢案請假 律師指她身體差請求停止審判

國務機要費修法除罪，前總統陳水扁等7人免訴，妻子吳淑珍更二審就南港展覽館案犯洗錢罪判刑2年，最高法院今年4月撤銷她有罪部...

男爭風吃醋拿魚叉殺人判關15年 二審上訴遭駁回

屏東恆春去年4月發生小吃店酒客持魚叉殺人命案，當時小吃店員鄭姓女子因不願搭陳姓男友車，反而坐上酒客柯姓男子的車準備離去，...

中興電工涉雲豹案沒收20億確定 法官述「無過苛」理由

中興電工涉雲豹甲車弊案，今天二審宣判，董事長江義福部分，仍被合議庭認定違反證交法、詐欺取財罪，但刑度略減為5年10月，另...

兒少性犯罪追訴權時效 蔡清祥：蒐集各國情況綜合研究

有關兒少性犯罪追訴權時效，法務部長蔡清祥今天表示，追訴權時效是為了法的安定，如果兒少性犯罪要特別考量，大家可以討論，但是...

「法官拿430萬就改判」 前議員慘遭司法黃牛狠詐1395萬

彰化縣前議員郭國賓因賄選2014年被判當選無效、解職，洪姓友人自薦可疏通台中高分院，還假冒前庭長名義稱「法官拿430萬就...

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。

商品推薦