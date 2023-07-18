2家上市網通大廠策略性入股 副董涉內線交易檢約談6人
兩間上市網通大廠2019年透過認購私募基金及公開收購2種方式，由前者斥資近50億入股後者，拿下後者股權僅六成股權，進行策略性入股，但後者時任一名劉姓女副董，卻利用重訊發布前禁止交易期間，以親友帳戶行內線交易，不法獲利約數十萬元。台北地檢署今指揮調查局台北市調處，兵分6路搜索，約談劉女及人頭親友共6人，全案涉犯證券交易法內線交易罪偵辦中。
據了解，花費鉅資入股的網通大廠，專長在乙太網路交換器、行動通信、寬頻網路、無線技術、網路監控和毫米波雷達，而出售六成股權的另間網通大廠則擅長Cable網路技術。
因此前者希望藉由策略性股權投資，透過後者品牌通路，擴大既有產品線，後者也能拓展產品線廣度，同時滿足有線電視系統業者對於完整解決方案的需求。當時兩家網通大廠公告預定公開收購期間為2019年12月17日起至2020年1月6日止。
檢調獲報，遭入股高達六成的網通大廠劉姓女副董，利用此一利多重訊發布前，預期公司股價將上漲，於法定禁止交易期間，以多名親友帳戶行內線交易，分頭買進兩家網通大廠股票，分別獲利數十萬元。
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