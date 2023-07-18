高虹安案偵查中 他在台北地檢署掛民進黨黨旗判拘45日

陳抗常客男子田山盛國於去年台北地檢署偵辦新竹市長高虹安涉貪案時，擅闖台北地檢署的頂樓懸掛民進黨旗，檢方依無故侵入建築物罪起訴他；台北地院審理，今天判決田山盛國拘役45日，得易科罰金4萬5000元。可上訴。

2022年12月16日，檢察官偵辦高虹安詐領助理費涉貪案，複訊後諭令高虹安以60萬元交保，當天下午3時20分，田山盛國在地檢署6樓管制門前駐足，再從辦公區域走到露天的平台，將民進黨黨旗懸掛在旗竿上離開。

檢方獲報偵辦，調閱監視錄影畫面，指揮台北市警中正一警分局約談，田山盛國2天後主動到案；他坦承進入地檢署管制區，辯稱不知道進入的是管制門，否認犯罪，檢察官認為田山盛國跨越合法界線，依法起訴。