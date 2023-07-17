板橋幼兒園疑餵藥案不起訴 律師：家長若不服會再協助

喧騰一時的板橋幼兒園餵藥案全部不起訴。但該幼兒園已經歇業，大樓管理員表示該全部東西都已搬走、店面也退還給房東。 聯合報系資料照／記者林澔一攝影

新北地檢署日前針對私幼疑餵藥案做出不起訴處分，全案義務律師陳愷閎表示，間接事證，在任何律師來看都還存在救濟的可能，只要有一名受害家長對結果不服，他會繼續協助下去。

臉書（Facebook）社群「板橋區餵毒幼兒園－受害者聯盟」今天轉發陳愷閎的貼文，陳愷閎在文中指出，他擔任義務律師即告訴代理人，認為有必要把相關法律意見向公眾說明。

他表示，這件爭議的開端，是因為好幾名學童在今年4月起陸續出現身心異常的狀況，例如脾氣暴躁、情緒失控、在夜裡哭鬧、害怕上學。

陳愷閎指出，當家長試著探詢孩子到底在學校發生什麼事，好幾名孩子說他們被餵了彩虹藥水，那個味道與感冒藥不一樣。

他說，更有孩子說出曾遭老師掌嘴、丟擲物品等不當對待，孩子們還會強調「這件事，老師說不能說」，於是家長們從一開始的納悶，漸漸轉成心疼與憤怒。

陳愷閎表示，接二連三浮現的事實足以令家長們憂心忡忡，發現問題的家長要求園方提供監視器但沒有下文，在得不到園方的說明時，家長們擔心孩子的健康而帶孩子去醫院檢查。

他指出，檢驗結果竟得出孩子體內有微量毒物反應，且多名醫師認定部分的檢驗結果，就是接觸了苯巴比妥或相關的藥物導致，並且排除孩子們平日曾服用的感冒藥交互反應的可能，家長們要知道真相，因此報警尋求協助。

陳愷閎表示，地檢署認為直接證據不足而做出不起訴處分，不論關鍵證據在諸多原因下未被保全，此案還仍存有許多孩子陳述的間接證據，孩子們一致的陳述都得出「他們曾遭到老師的不當對待」的結果。

他指出，諸多間接事證在任何律師來看，都還存在救濟的可能，只要有一個受害家長對結果不服，想要追求真相，他就會盡全力的繼續協助下去。

新北市板橋某幼兒園疑餵藥與體罰案，園長等9名教保員挨告。因孩童毛髮未檢出毒物、家長及孩子證述有瑕疵，檢方難採信，且查無其他積極證據認定教保員餵藥犯行，新北地檢署12日處分不起訴。