im.B拍賣又來了！愛馬仕鱷魚皮、鴕鳥皮件 18日喊價競標

im.B拍賣愛馬仕皮夾。圖／士林分署提供

im.B平台詐欺吸金案拍賣又來了，台北地檢署與行政執行署士林分署，明天下午將共同拍賣主嫌曾國緯和女友收藏的愛馬仕皮夾、皮帶，及名家藝術品等計12件，此次拍賣訂有底價，由應買人到場喊價競標。

士林分署指出，此次「im Buying精品及名家藝術品拍賣會」拍賣物，包含7月4日拍賣會尚未拍出的愛馬仕皮帶4條，及藝術品2件，再加碼「愛馬仕皮帶1條、皮夾3件及戒指2只」總計12件。其中，4條皮帶及皮夾1件，有愛馬仕特有鱷魚皮倒V符號「＾」或方塊符號「□」，皮夾1件為帶有圓形狀的斑點鴕鳥皮。

另，2件雕塑藝術品為雕塑名家高孝午2017年《再生》雕塑系列作品，獲高孝午藝術工作室於112年補發出品證書，作品為1件1證，「再生-鹿」編號為7/8，「再生-蝴蝶」編號為1/30，上載為編號限量發行。