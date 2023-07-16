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高雄女酒駕被警要求酒測 吹3次不成惱怒瞎扯機器壞了

聯合報／ 記者石秀華／高雄即時報導

陳姓女子前天深夜騎機車未戴安全帽，行經高雄市鳳山區高鳳路，被巡邏警網攔下，警方聞到她身上飄散濃厚酒味，陳坦承喝了一杯啤酒，求警方放過她，警方不為所動，施以酒測，陳吹測3不成，怒怪機器壞掉，警方安撫下，終於吹測成功，但酒測超標被送辦。

鳳山分局過埤派出所員警前天凌晨1時許，巡邏經過高鳳路，見前方陳姓女子（40歲）騎機車未戴安全帽，於是趨前攔查。

警方聞到陳女身上有酒氣，詢問是否有喝酒，陳老實回答「喝了一杯」，隨後向警方求情，指「只是從對面騎過來而已，難道這樣不能放過我嗎」，警方不為所動，當場對陳施以酒測。

陳女對這酒測器吹測，警方教她「這很簡單的」、「來，深呼吸吹氣」，但陳吹一半又停掉，連續3次不成功，陳當場惱怒，質疑警方的機器是不是出問題。

警方安撫陳女情緒，耐心教導，最後吹測成功，但卻超過每公升0.54毫克，警方當場將她上銬，依公共危險罪嫌移送偵辦。

※ 提醒您：禁止酒駕 飲酒過量有礙健康

高雄陳姓女子騎機車酒駕被警要求酒測，吹3次不成惱怒瞎扯機器壞了，最後吹測成功，卻超過標準值被上銬送辦。記者石秀華／翻攝
高雄陳姓女子騎機車酒駕被警要求酒測，吹3次不成惱怒瞎扯機器壞了，最後吹測成功，卻超過標準值被上銬送辦。記者石秀華／翻攝
高雄陳姓女子騎機車酒駕被警要求酒測，吹3次不成惱怒瞎扯機器壞了，最後吹測成功，卻超過標準值被上銬送辦。記者石秀華／翻攝
高雄陳姓女子騎機車酒駕被警要求酒測，吹3次不成惱怒瞎扯機器壞了，最後吹測成功，卻超過標準值被上銬送辦。記者石秀華／翻攝

酒測 安全帽 酒駕

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