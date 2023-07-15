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「天地眼中眼」命案 一度判死押到滿獲釋...電子監控中

聯合報／ 記者曾健祐／台中即時報導

2019年台中發生駭人天珠商人命案，檢方起訴主嫌黃焌柚因偷賣張姓友人價值不菲的天珠「天地眼中眼」，又找同夥李政達、李之楷殺害張，奪走14串要價千萬的天珠；黃、李一審遭判死刑，二審撤銷改判無期，目前更一審中；因3人經6次延押期滿，法院裁定李政達、李之楷釋放，但需戴電子手環監控，而黃焌柚另案移入監所執行。

檢方起訴指出，張從事藝品買賣，他出借價值不菲天珠「天地眼中眼」給黃焌柚，黃卻因經商失敗偷偷以人民幣38萬元賣掉，後又經營吸金案失利負債累累，且不滿張男得知他擅自賣他天珠，逢人就說此事，就找來同樣欠債的李政達共謀，計畫綁走張殺掉埋屍，再奪取他隨身的天珠賣掉。

李政達再找來李之楷，及蔡姓、洪姓、黃姓及邱姓等同夥，2019年11年25日黃焌柚假借商討買天珠約出張，未料張男一赴約，李之楷就先出拳打他後頸，再由李政達持摺疊刀猛刺他頭部、脖子32刀斃命，並搶走他身上14顆，價值1042萬元的天珠。

台中地檢署2020年2月12日依強盜殺人等罪嫌起訴黃焌柚、李政達、李之楷等7人；台中地院一審認為，黃焌柚、李政達急需用錢計畫強盜殺人，黃退居幕後犯罪心思縝密，李手段冷酷殘忍，難有教化合理期待，有永久與世隔絕必要，求其生而不可得。

一審20206月9日依強盜殺人罪判黃焌柚、李政達死刑，李之楷無期徒刑，蔡姓男子15年6月，其餘洪姓、黃姓、邱姓判4至6月徒刑。

台中高分院二審認為，黃焌柚、李政達為奪天珠殺害張男，犯罪樣態雖屬殘暴，但尚未達「極度殘虐程度」，且經量刑前社會調查報告顯示，2人無反社會人格，評估黃再犯可能性低，李衝動特質多因環境造成，有教化可能，2021年6月17日撤銷改判2人無期徒刑，另李之楷部分維持無期徒刑。

黃焌柚、李政達及李之楷再上訴最高法院，經三審撤銷發回，目前仍在台中高分院更一審中；因黃焌柚、李政達及李之楷案發落網後隨即遭收押，歷經起訴移審法院，上訴二、三審期間多次延長羈押，3人也數次聲請撤銷羈押均被駁回。

台中高分院指出，依刑事妥速審判法第5條規定，李政達、李之楷羈押期間已滿，視為撤銷羈押，應釋放之，但2人羈押原因及必要仍存在，審酌人權保障、公共利益等。

台中高分院裁定李政達、李之楷限制住居，每周向派出所報到，並自今年7月13日至明年2月20日止，定期拍攝面部照片回傳，戴電子手環，接受適當的科技監控。

台中高分院裁定李政達、李之楷釋放，但需戴電子手環監控。記者曾健祐／攝影
台中高分院裁定李政達、李之楷釋放，但需戴電子手環監控。記者曾健祐／攝影

殺人 強盜 死刑

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