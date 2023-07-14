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網紅帶小王回家睡被土豪尪偷拍 反告因「1理由」逆轉贏了

聯合報／ 記者柯毓庭／新北即時報導

貴婦網紅袁曼軒因帶小王回家睡，被丈夫礦業大王之子郭紹源以針孔偷拍蒐證，反告郭紹源侵害隱私權，求償150萬元。郭紹源稱針孔是為了維安、防止有人擅闖臥室，新北地方法院以針孔鏡頭針對床鋪、郭早已與其他女子公開發表結婚照等，不採信郭的辯詞，認為他應是為了長期監視袁曼軒，已侵害其隱私權，判他應賠償袁曼軒15萬元。

袁曼軒主張，她與郭紹源2017年在澳洲、台灣登記結婚，4年後兩人在澳洲辦離婚，卻遲未在台灣登記離婚。在澳洲離婚前，郭紹源在台灣台北地方法院對她提告侵害配偶求償，她才知道丈夫在兩人原住所臥室安裝針孔偷拍，認為丈夫侵害她的隱私權，又因她在台演藝圈小有名氣，因此被媒體報導、民眾騷擾，求償150萬元。

郭紹源反辯，稱他是因暫時不回到台灣，準備將房子託給友人照看，但基於安全考量，並為避免友人進入臥室，才會在臥室裝設針孔，未料卻錄下袁曼軒與小王偷情。

法官認為，郭紹源將針孔鏡頭正對床鋪而非臥室門口，顯然並非是為了防止友人擅闖臥室，又郭紹源曾在其他訴訟中坦承他自2020年起就未曾與袁曼軒一同生活，更在同年和泰籍女子公開發表訂婚、結婚照，考量兩人在澳洲的離婚官司等，認定2020年時兩人感情已破裂。

法官認為，郭紹源坦承當時已知短時間內不會回台灣，明知房屋主要使用人是袁曼軒，卻仍在臥室偷裝針孔，應是有意長期監視袁在臥室內私密活動，認定侵害隱私權，判郭須賠償15萬元。

袁曼軒。圖／取自袁曼軒臉書
袁曼軒。圖／取自袁曼軒臉書

澳洲 隱私權 離婚

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