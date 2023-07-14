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台南前議長郭信良涉索賄千萬收押 向高分院抗告遭駁回

聯合報／ 記者邵心杰／台南即時報導

台南市前議長、現任議員郭信良遭檢舉，指在安南區佃西自辦重劃區案中向業者藉勢藉端索賄1千餘萬元，經檢方搜索約談到案，台南地院認為郭信良涉犯貪汙重罪且有串滅證之虞，裁押禁見。郭不服抗告，台南高分院下午駁回抗告。

台南地院指出，經法官訊問後，郭雖否認犯行，惟由卷內共犯及相關證人的供述、證述，佐以扣案證物資料，堪認郭涉犯貪汙治罪條例中藉勢、藉端勒索財物，及對於職務上之行為收受賄賂等罪，嫌疑重大。

台南地院認為，郭知悉行賄者遭搜索後，與其他共犯或相關證人間，有頻繁聯繫共犯，事後更有偽造證據或刪除對話紀錄的行為，有事實足認被告有勾串共犯，或湮滅、偽造、變造證據之虞。

合議庭表示，郭所涉罪嫌，均係最輕本刑5年以上有期徒刑之重罪，郭又矢口否認犯罪，且為免遭查獲而與共犯勾串證詞之虞，檢察官也指出目前因郭與共犯間的分工情節尚有必要再釐清，郭若未羈押，可能為脫免罪責而有相當理由認有勾串共犯，或湮滅、偽造、變造證據之虞。

因此，為使後續偵查程序順利進行，有羈押被告的原因及必要，所以依刑事訴訟法相關規定，予以羈押，並禁止接見、通信。　　

台南高分院合議庭認為，郭提起抗告仍否認涉有貪汙等罪嫌，並主張並無羈押的必要。然經審查卷內全部證據，認為郭確實涉有檢察官所指貪汙罪嫌，且其嫌疑已至重大的程度又均屬重罪，郭與共犯行為，又有勾串共犯或滅證之虞，為免證詞遭汙染、證物遭偽造、變造或滅失，及為詳細查明釐清郭與共犯間之分工情節與涉案程度，確有保全被告及證物的必要。

合議庭認為，原審據以裁定羈押被告，並禁止接見、通信，並無不當或違誤，抗告駁回。

台南市前議長郭信良涉索賄千萬元遭台南地院晚間裁押禁見，不服抗告。圖／本報資料照片
台南市前議長郭信良涉索賄千萬元遭台南地院晚間裁押禁見，不服抗告。圖／本報資料照片

台南 貪汙 郭信良

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