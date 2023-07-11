im.B詐騙 得獎威士忌拍賣6支1萬5千元 明起16場

im.B平台吸金詐欺案吸金25億元，主嫌曾國緯（本名曾耀鋒）持有的噶瑪蘭威士忌754支，明日起將由行政執行署士林分署第三波拍賣，分為8個工作日、16個時段拍賣，每箱6支變賣價格1萬5千元，想低於市價購買得獎威士忌的民眾，千萬別錯過。

台北地檢署與士林分署共同變賣im.B詐欺案主嫌曾國緯所有「噶瑪蘭經典獨奏Vinho葡萄酒桶單一麥芽威士忌原酒」754支，用以為保存該犯罪所得日後追償或沒收之價值。此次拍賣變賣物件無須競價、直接購買，每箱6支變賣價格為1萬5000元，分16個時段拍賣，數量有限賣完為止

士林分署指出，台灣金車酒廠的「噶瑪蘭經典獨奏Vinho葡萄酒桶單一麥芽威士忌原酒」打敗來自世界各地的競爭者，贏得了世界威士忌競賽(World Whiskies Awards, WWA)「世界最佳單一威士忌」以及「2015亞太最佳單一麥芽威士忌」獎項，想以低於市場行情價買到得獎威士忌，千萬不要錯過本次拍賣會。

士林分署指出，此次拍賣從今年7月12日起8個上班日，上午10點30分至11點30分，及下午3點30分至4點30分，分為16個時段，在士林分署一樓大廳拍賣，提早賣完則結束，應買人憑身分證登記應買，需當場以現金或信用卡刷卡等方式繳清價金。

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