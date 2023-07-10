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南檢調查佃西自辦重劃區黑幕 地主感謝檢察官辦案
台南地檢署指揮調查人員本月6日偵辦安南區佃西自辦重劃區案，地主吳樹欉今天中午率20多名地主及地主後代，到南檢感謝南檢偵辦涉案廖姓業者，吳樹欉並表示，此重劃案黑幕重重，希望南檢繼續深入偵辦。
吳樹欉說，廖當初以每坪6萬元低價買入4600坪抵費工程用地，但地主卻要以每坪10萬元高價買入，對地主很不公平，希望檢方查明清楚。
吳樹欉等人今天中午近11點到台南地檢署陳情，並向南檢檢察長鍾和憲遞陳情書，鍾和憲指派副法警長李青發代表收陳情書，轄區台南市警四分局到場維持秩序，過程平和。
地主陳情指出，感谢鍾檢察長及全體檢察官。因為各位偵辦，讓佃西重劃區篤實農民，猛然瞭解集團詐取祖產的真相，敬致誠懇謝忱，並請南檢再繼續深入究辦，還給佃西重劃篤實農民一個公道。
陳情書內文包括，地主自2020年間向有關機關舉發重劃集團的不法行為以來，該受理機關雖然有人很認真辦案，更有用盡各種手段阻擾辦案。但在認真辦案的檢調堅持露出正義曙光，已在本月7日有若干嫌犯被聲押。但官商及黑道勾結黑幕重重，仍有多人逍遙法外，懇請檢察官不畏強權再繼續查明集團的不法利益，讓弊端得以水落石出，還樸實農民一個公道。
吳樹欉說，他們是針對業者，與議員郭信良無關。
台南市前議長、現任議員郭信良遭檢舉，指在安南區佃西自辦重劃區案中向業者藉勢藉端索賄1千餘萬元，本月6日被台南地檢署搜索約談到案，檢察官漏夜訊問後，認為郭信良及白手套高進見涉犯貪汙重罪，且有串滅證之虞，向法院聲請羈押禁見獲准；地方聞人蔡連博獲檢方卅萬元交保，廖姓業者等人請回。
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