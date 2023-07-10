快訊

小火鍋店「白飯、冰淇淋免費吃到飽」不怕被吃垮？內行曝1高招：吃越多越賺

評／如何面對共軍全面封鎖？分析台美三大可行方案

陸幼兒園驚傳男子闖入行兇釀6死1傷 25歲吳姓嫌犯被逮

聽新聞
test
0:00 / 0:00

南檢調查佃西自辦重劃區黑幕 地主感謝檢察官辦案

聯合報／ 記者黃宣翰／台南即時報導

台南地檢署指揮調查人員本月6日偵辦安南區佃西自辦重劃區案，地主吳樹欉今天中午率20多名地主及地主後代，到南檢感謝南檢偵辦涉案廖姓業者，吳樹欉並表示，此重劃案黑幕重重，希望南檢繼續深入偵辦。

吳樹欉說，廖當初以每坪6萬元低價買入4600坪抵費工程用地，但地主卻要以每坪10萬元高價買入，對地主很不公平，希望檢方查明清楚。

吳樹欉等人今天中午近11點到台南地檢署陳情，並向南檢檢察長鍾和憲遞陳情書，鍾和憲指派副法警長李青發代表收陳情書，轄區台南市警四分局到場維持秩序，過程平和。

地主陳情指出，感谢鍾檢察長及全體檢察官。因為各位偵辦，讓佃西重劃區篤實農民，猛然瞭解集團詐取祖產的真相，敬致誠懇謝忱，並請南檢再繼續深入究辦，還給佃西重劃篤實農民一個公道。

陳情書內文包括，地主自2020年間向有關機關舉發重劃集團的不法行為以來，該受理機關雖然有人很認真辦案，更有用盡各種手段阻擾辦案。但在認真辦案的檢調堅持露出正義曙光，已在本月7日有若干嫌犯被聲押。但官商及黑道勾結黑幕重重，仍有多人逍遙法外，懇請檢察官不畏強權再繼續查明集團的不法利益，讓弊端得以水落石出，還樸實農民一個公道。

吳樹欉說，他們是針對業者，與議員郭信良無關。

台南市前議長、現任議員郭信良遭檢舉，指在安南區佃西自辦重劃區案中向業者藉勢藉端索賄1千餘萬元，本月6日被台南地檢署搜索約談到案，檢察官漏夜訊問後，認為郭信良及白手套高進見涉犯貪汙重罪，且有串滅證之虞，向法院聲請羈押禁見獲准；地方聞人蔡連博獲檢方卅萬元交保，廖姓業者等人請回。

吳樹欉等人今天中午近11點到台南地檢署陳情，並向南檢檢察長鍾和憲遞陳情書，鍾和憲指派副法警長李青發（左）代表收陳情書。記者黃宣翰／攝影
吳樹欉等人今天中午近11點到台南地檢署陳情，並向南檢檢察長鍾和憲遞陳情書，鍾和憲指派副法警長李青發（左）代表收陳情書。記者黃宣翰／攝影

台南 重劃區 郭信良

延伸閱讀

郭信良遭收押禁見 陳亭妃臉書今一早貼8個字

郭信良涉案遭押 藍：有政治打壓之嫌 綠：尊重司法

台南前議長郭信良涉土地重劃收賄 地院晚間裁定羈押禁見

台南前議長郭信良涉土地重劃收賄 聲押庭律師抗辯激烈

相關新聞

月入20萬卻偷電腦！慈濟醫院院長上法庭作證 婦產科醫師判刑

台北慈濟醫院前婦產科林姓醫師，被控竊盜同院整形外科張姓醫師的筆記型電腦，林不認罪，法院審理，勘驗監視器畫面、參考證人證詞...

台東男子持刀在街頭隨機割頸 法院裁定羈押

台東市區昨日發生街頭隨機殺人案，被害女子身上有多處刀傷送醫，昨天深夜移送台東地檢署複訊。經檢察官訊問認為嫌犯嫌殺人未遂，...

歸化洋將朱恩樂酒駕拒測慘賣房賠罰鍰 足球員月薪意外曝光

36歲足球員朱恩樂藉著來台踢足球的工作取得台灣身分證，卻在2020年因拒絕酒測被裁罰18萬元，月薪不到5萬元的他更因此賣...

科技業技師騎機車到烏來被斷裂電線活活電死 台電判賠1615萬

羅姓科技公司技師和妻子在新北巿烏來山區購地，8年前騎機車前往探看卻被斷裂的電纜線電擊身亡，羅妻和4名子女提告求償，法院已...

南檢調查佃西自辦重劃區黑幕 地主感謝檢察官辦案

台南地檢署指揮調查人員本月6日偵辦安南區佃西自辦重劃區案，地主吳樹欉今天中午率20多名地主及地主後代，到南檢感謝南檢偵辦...

不滿熊貓送太慢 高雄男剪刀抵外送員脖子被判刑

高雄李姓男子去年7月下午叫foodpanda外送，苦等很久才拿到外送餐點，李男不滿等太久，等楊姓外送員抵達時，突然拿一把...

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。

商品推薦