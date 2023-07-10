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不滿熊貓送太慢 高雄男剪刀抵外送員脖子被判刑

聯合報／ 記者張議晨／高雄即時報導

示意圖。李姓男子不滿熊貓外送等太久，拿剪刀抵住外送員脖子被判刑。 本報資料照片
示意圖。李姓男子不滿熊貓外送等太久，拿剪刀抵住外送員脖子被判刑。 本報資料照片

高雄李姓男子去年7月下午叫foodpanda外送，苦等很久才拿到外送餐點，李男不滿等太久，等楊姓外送員抵達時，突然拿一把剪刀抵住楊男頸部，橋頭地院審理後，依恐嚇判李男拘役50天，得易科罰金，另要賠償楊男2萬元。可上訴。

判決指出，去年7月24日下午1時許，李男叫來外送餐點，當天下午1點57分許，楊男根據李男地址送到，但李男不滿楊男送餐時間，害他等太久，等楊男出現後，也不聽楊男解釋，見楊男態度強硬，隨後衝入屋內拿出一把剪刀抵住楊男脖子。

楊男遭恐嚇後反嗆要報警，李男見狀只好放下剪刀，將餐點拿回屋內享用，離開李男住家後，楊男隨即打電話報警，等員警抵達後，隨即對李男提告。

橋頭地院審理時，李男辯稱他當時是在拆紙箱，手上才拿著剪刀，是楊男對他說「你家住這裡，怎麼這麼囂張」，才會激動上前理論，但沒有把刀子架在他脖子上。

但法官勘驗李男住處監視器畫面，發現楊男抵達後，李男拿完餐點就把餐點放在屋外，隨後衝入房子裡拿出剪刀理論，嘴巴還振振有詞，跟拆卸紙箱拿著剪刀的說法不符。

法官綜合事證，認為李男行為已構成恐嚇，且都不承認犯行，依恐嚇罪判拘役50天，得易科罰金，楊男另提刑事附帶民事，向李男求償10萬元，法官審酌李男也是送貨員，月薪3萬多，判他要賠2萬元。可上訴。

外送員 恐嚇 foodpanda

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