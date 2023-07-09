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不滿被告在房東門口潑尿 房客踩到噁男竟喊「我就爽」

聯合報／ 記者黃羿馨／新竹即時報導

新竹34歲范姓男子與黃姓房東因訴訟糾紛懷恨在心，去年6月范男竟至黃男出租公寓1樓潑尿，害莊姓房客踩到。隔1個月後，范男又故技重施，在1樓大廳潑尿，讓黃男憤而提告。范男否認潑尿，辯稱只是普通的水，還說看到黃男掃地「我就爽」。新竹地院最後依恐嚇危害安全罪共2罪，判范男拘役50日，易科罰金5萬元。

判決書指出，范男因不滿他案遭黃男提告，去年6月10日晚間6點59分，至黃男出租給他人使用的公寓前，朝1樓大門潑灑摻有尿液的黃色液體，5樓莊姓房客不慎踩到，清理時發現「味道怪怪的」，於是通知房東黃男。

莊男說，他買飯回來，一開門走進大廳，就踩到一攤水，他先拍照傳給黃姓房東，接著去倉庫拿工具擦拭，一擦就發現味道非常恐怖，很明顯的尿騷味，顏色為黃色，因為擦拭完味道還是很重，又出門買漂白水擦拭，擦拭完覺得「手指癢癢的」。

不久後7月13日晚上8時11分，范男又再次至黃男出租公寓前，朝1樓大門潑灑摻有尿液的黃色液體，3樓許姓房客發現後，拍照通知黃男，黃男擔心自己與房客生命、身體、安全及財產遭受危害，憤而提告。

范男辯稱，他沒有要恐嚇黃男，但因黃男告過他，他不高興，才拿水去潑黃男家門，並強調如果要恐嚇他，可以灑冥紙跟潑漆，會更有恫嚇力，「我只是想看他掃地我就爽」。

法官認為，范男僅因細故就持不明液體潑灑黃男出租公寓、危害安全，且犯後矢口否認，難認悛悔之意，最後依恐嚇危害安全罪共2罪，判處范男拘役50日，易科罰金5萬元。

新竹34歲范姓男子與黃姓房東因訴訟糾紛懷恨在心，竟到黃男出租公寓潑尿2次。記者黃羿馨／攝影
新竹34歲范姓男子與黃姓房東因訴訟糾紛懷恨在心，竟到黃男出租公寓潑尿2次。記者黃羿馨／攝影

公寓 恐嚇 房客

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