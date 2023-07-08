幼教師偷同事信用卡盜刷32萬元 北市警逮人送辦

在幼兒園擔任英文教師的吳姓男子涉偷走同事信用卡，再刷卡購買高價相機、智慧手機等物共新台幣32萬餘元後再低價轉售，得手20萬餘元。北市警方獲報後，循線逮人送辦。

台北市警察局刑警大隊今天表示，偵三隊日前獲報，指1名被害女子的信用卡遭偷走且被盜刷，財損約新台幣32萬餘元，被害人不知道信用卡何時遭竊，報警處理。

獲報後，警方前往相關店家調閱監視器畫面後，發現涉案犯嫌是店家常客，經查35歲吳姓男子涉案，查出吳男與被害女子同為幼兒園同事，他日前得知被害人因生日獲得家人贈送高額度信用卡，趁午休期間偷走被害人的信用卡後，前往熟識店家購物。

警方指出，吳姓男子因熱衷攝影，疑入不敷出，動起歪腦筋涉偷走被害人信用卡後，先前往熟識店家消費購買德國大廠徠卡（Leica）相機及鏡頭共10餘萬元，再赴其他店家買蘋果iPhone 14手機等高單價3C產品，花費共32萬餘元。

吳姓男子盜刷購買高單價相機等物後，再以低價販售給認識友人，得手20萬餘元。被害女子事後收到信用卡公司通知簡訊，才知信用卡遭竊且被盜刷，報警處理。

北市刑大掌握證據通知吳姓男子到案說明，吳男交出盜刷信用卡收據等物。警詢後依竊盜、詐欺取財及偽造文書等罪嫌把吳男移送新北地檢署偵辦。