打官司也沒用！前立委顏莊和子放棄國籍變外國人股東 害民視罰40萬

前僑選立委顏莊和子放棄中華民國國籍後，仍持有民視的股分，國家通訊傳播委員會（NCC）認為民視違反廣播電視法規定，裁罰40萬元，民視不服處分提行政訴訟，台北高等行政法院認為裁罰處分沒有違誤，判民視敗訴，可上訴。

顏莊和子2005年至2008年曾擔任僑選立委，2013年10月8日放棄中華民國國籍，卻仍持有民視66萬7667股，持股比例占0.17；NCC要求民事改善未果，認為民視違反廣播電視法規定「無國籍者不得為廣播、電視事業之股東」，依法裁罰40萬元。

民視提行政訴訟主張，顏莊和子1997年堅持有民間投資公司股票，事後因減資，2011年完成股票過戶而持有民視股票，顏莊和子取得股票時具中華民國國籍，合法取得股分後放棄國籍，且放棄時沒有通知民視，公司無法事前阻止，也無理由要求對方賣股。

民視指出，公司多次和顏莊和子溝通，但對方表示持有股分多年，並無意願賣出，本案改正關鍵在於顏莊和子本人意願，民視無從單方面主導，並認為NCC處分有瑕疵，請求法院撤銷。

北高行認為，顏莊和子持有民視股分屬於「外國人直接投資」，但NCC裁罰之前，民視僅「與顏莊和子聯絡、要求賣出股分遭拒絕」外，沒有其他積極動作，難認已盡改善義務。

法院指出，民視股東中目前只有顏莊和子一人是外國人非法直接投資，民視排除的成本不大，至少應對顏莊和子提民事訴訟，或試著以專案請示主管機關能否銷除外國人的股分發還股本，同時發行新股給其他人，雖無必勝、成功的把握，但能讓法院認定已「積極改善」。