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老婦遭蜂螫死 宜縣府要賠138萬

聯合報／ 記者王宏舜陳敬丰／連線報導

虎頭蜂示意圖。圖／聯合報系資料照片
虎頭蜂示意圖。圖／聯合報系資料照片

八十七歲李老婦人四年前在自家菜園種菜被虎頭蜂叮螫喪命，家屬認為已通報拆除位於高壓電桿的蜂窩，但宜蘭縣政府遲未動作，提國賠求償一九○萬餘元。一、二審皆認定縣府無怠於執行職務，家屬敗訴；台灣高等法院更一審昨逆轉改判縣府須賠償一三八萬七千元確定。

更一審認為，宜蘭縣農業處二○一九年六月廿九日已知「應即通知」台電斷電，遲至七月二日才做，台電依停電流程排定七月九日晚間八時至九時暫停供電以摘除蜂巢，但老婦人當天早上就被螫死，認定縣府怠於執行通知職務，另沒在蜂巢警戒範圍設置警示標誌提醒民眾，也算怠職。

李婦二○一九年七月九日上午七時許在宜蘭市慈航路旁菜園被虎頭蜂群攻擊，全身遭螫廿多處，她爬出菜園，由鄰居開車送醫，因過敏性休克不治。

家屬提告主張，慈航路高壓電桿上有虎頭蜂巢，民眾二○一九年六月廿九日通報縣府農業處，農業處派員到場確認蜂窩位置，直到案發時仍未拆除，也沒在附近拉封鎖線、設警示牌提醒，導致李婦誤入虎頭蜂攻擊範圍遭蜂螫死。

家屬指控縣府農業處案發當天才派員摘除蜂巢；但虎頭蜂有致命危險，縣府應在三天內處理完畢，處理有過失，求償一九○萬餘元。

一審家屬敗訴，二審認為縣府接獲通報，即通知委外廠商處理，蜂巢位於高壓電桿上，有風險、作業困難，難認縣府有過失，也判家屬敗訴。

案件上訴三審，最高法院委請文化大學法律系教授謝榮堂、東吳大學法律系教授林三欽擔任專家證人提供法律意見，認為二審有疑義，發回更審。

更一審認為家屬請求國賠有據，判宜蘭縣政府應賠償卅八萬七千元喪葬費和一百萬精神慰撫金，雙方都不能上訴。宜蘭縣府表示，收到判決書後編列預算依法賠償。

宜蘭 國賠 台電

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