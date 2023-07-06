羅東鎮長當選無效之訴 地院駁回

吳秋齡感謝法院還她清白以及鎮民支持，認為這個結果也是對公務人員工作態度的肯定。記者陳敬丰／攝影 宜蘭羅東鎮長吳秋齡去年3月宴請家長會長聯誼會成員並贈送紅酒，雖順利連任，年底仍遭檢方依違反選罷法賄選罪嫌起訴，並提當選無效之訴。宜蘭地院認為，該次宴會和贈送紅酒，與選舉無明顯對價關係，駁回當選無效之訴。檢方表示，待收到判決書，再研議是否上訴。

吳秋齡表示，感謝法官還她清白，以及羅東鎮民的支持；這個結果也是對公務人員工作態度的肯定，該餐會本來就是感謝校長與家長會長對教育的支持，今後也會繼續為鎮民服務。

羅東鎮公所去年3月20日辦理志工團體歲末聯歡，出席桌數較預估少，民政課長朱昭安向吳秋齡報告，吳遂於30日將剩餘桌數宴請非志工團體，並在餐會中拜票，會後贈與水果紅酒，每瓶價值約980元。

宜檢去年12月22日偵結，檢方認為，多數與會者具有羅東鎮長選舉投票權及影響力，吳秋齡贈與紅酒涉犯選罷法投票行賄罪嫌，提起公訴，並提當選無效之訴。

判決指出，吳秋齡宴客是以討論教育議題為由，與會人不全設籍羅東，不具備投票權，也未作證會中有約定投票；宴客時間是3月，吳5月才被國民黨提名參選，11月選舉，時間上相隔過久；宴客地點是公開場合，非一般行賄常見的私密空間；會後所贈紅酒也不是吳或公所出資，僅是轉贈。

院方認為，據經驗法則與心證，難認定吳秋齡宴客贈酒和選舉有明顯對價關係，駁回檢方的當選無效之訴。