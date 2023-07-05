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羅東鎮長當選無效遭駁回 地院：無明顯對價關係

聯合報／ 記者陳敬丰／宜蘭即時報導

宜蘭羅東鎮長吳秋齡去年3月宴請家長會長聯誼會成員並贈送紅酒，雖順利連任，年底仍遭檢方依違反選罷法賄選罪嫌起訴，並提當選無效之訴。宜蘭地院今宣判，駁回當選無效之訴，認為該次宴會和贈送紅酒，與選舉無明顯對價關係。

院方考量，吳秋齡宴客是以討論教育議題為由，與會人不全設籍羅東，不具備投票權，也未作證會中有約定投票；宴客時間是3月，吳5月才被國民黨提名參選，11月選舉，時間上相隔過久；宴客地點是公開場合，非一般行賄常見的私密空間；會後所贈紅酒也不是吳或公所出資，僅是轉贈。

院方認為，依據經驗法則與心證，難以認定吳秋齡宴客贈酒和選舉有明顯對價關係，駁回檢方的當選無效之訴。檢方表示，待收到判決書，將討論判決依據的說服力，決定是否上訴，若要上訴會在收到判決後20日內提出。

法界人士指出，這類宴客賄選案存在模糊空間，以宴客時間為例，選罷法並未規定距離選舉多久才符合賄選要件，此外宴客賄選較常是「撒網式買票」，不會要求與會人100%擁有投票權，因此是否有買票意圖，較依賴經驗法則與心證。

吳秋齡表示，感謝法官還她清白，以及羅東鎮民的支持；這個結果也是對公務人員工作態度的肯定，該餐會本來就是感謝校長與家長會長對教育的支持，今後也會繼續為鎮民服務。

吳秋齡感謝法院還她清白以及鎮民支持，認為這個結果也是對公務人員工作態度的肯定。記者陳敬丰／攝影
吳秋齡感謝法院還她清白以及鎮民支持，認為這個結果也是對公務人員工作態度的肯定。記者陳敬丰／攝影
宜蘭地方法院今駁回地檢署提出羅東鎮長吳秋齡當選無效之訴，認為宴客贈酒與選舉並無明顯對價關係。記者陳敬丰／攝影
宜蘭地方法院今駁回地檢署提出羅東鎮長吳秋齡當選無效之訴，認為宴客贈酒與選舉並無明顯對價關係。記者陳敬丰／攝影

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