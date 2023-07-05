炎亞綸案查洩密？士檢深夜澄清：檢警溝通順暢 2盒銅鑼燒交政風室

藝人炎亞綸遭控對未成年人強迫性交、偷拍私密影片，經檢警訊問後，本月3日士林地檢署以50萬交保。昨傳出檢方震怒，懷疑警察違反偵查不公開，有洩密嫌疑。士林地檢署罕見在深夜澄清，檢警之間指揮溝通順暢，警方因公務禮儀攜至檢方的銅鑼燒禮盒兩盒，交給政風室處理。

檢警偵辦炎亞綸案，炎因搭乘警方「偵防車」婦幼隊做筆錄，又往八德路二段、福華路工作室遭搜索3C產品，外界質疑耍特權。昨日北市婦幼隊長，帶著北市信義區「津野蜂蜜蛋糕銅鑼燒」拜訪士檢。對於外界所言「道歉」之說，警方並無證實。北市警局指出，同仁有無洩密，目前正處行政調查，首先調查有無違反偵查不公開，其次調查偵辦流程有無任何問題及瑕疵，最後將查有無洩密之說。

士檢新聞稿如下：

關於有媒體報導本署指揮警方偵辦炎姓藝人乙案所衍生檢警互動問題，為免外界誤解，本署特此嚴正說明，以正視聽:

一、 本案日前由本署主動分案後秉持儘速查明、依法處理之態度，旋即指分由婦幼專組主任檢察官率同承辦檢察官指揮臺北市政府警察局婦幼警察隊組成專案小組全力偵辦，並積極展開調查，包括由警方約詢相關人員到案說明、依據檢察官向法院聲請而獲准核發之搜索票執行搜索等偵查作為，均係依法行事，且刻由專案小組就查得及搜扣相關事證依權責分工持續深入調查中，檢警之間指揮溝通順暢。

二、 本署依法指揮偵辦全案，專案小組成員均應遵循「偵查不公開作業辦法」，堅守偵查不公開原則，對於媒體因採訪所需而拍攝之部分周邊過程畫面或各自報導之案情，記者如何獲知守候跟拍、抑或所指是否與事實相符，因攸關媒體第四權，本署表示尊重，然對於外界據 此質疑警方處理過程是否涉及洩密乙事，基於毋枉毋縱，本署已聯繫警方進行瞭解，且此部分臺北市政府警察局督察室亦已主動調查釐清中，將視調查結果依法辦理。

三、 至員警基於公務禮儀攜至本署之銅鑼燒禮盒兩盒，依據 「公務員廉政倫理規範」之規定，悉數交由本署政風室依上開規範處理。