中油汽車維修員長期收賄判刑19年 4名業者分判徒刑

在中油任職的張姓男子，長期利用握有採購、經辦、驗收權限，向業者收受回扣，浮報零件數量，犯罪所得超過3000萬元。基隆地方法院審結，認定張男犯不違背職務收受賄賂24罪，犯收取回扣16罪，購辦公用器材、物品浮報數量6罪，判應執行有期徒刑19年，褫奪公權5年。4名業者分判應執行3年到3年6月徒刑。全案可上訴。

判決指出，張男從民國88年10月1日起到101年10月1日止，在台灣中油公司行銷部運輸專業處基隆運輸中心擔任汽車維修技術員，接著因運輸中心整併到中油石門供油服務中心，改在石門中心任職，一直負責石門供油中心油罐汽車、氣槽車及其他相關設備維護保養及管理、小額採購辦理、執行及驗收、維護保養合約採購辦理、執行及驗收、油罐車零件購置及核銷等業務。

蔡男（檢察官緩起訴處分）為汽車修造廠代表人，89年9月起到107年7月透過公開招標方式得標多案後，委派廖姓員工為標案現場負責人，提供油罐車及氣槽車等車輛維修服務。蕭女和曾男則分別為兩家交通器材公司代表人（檢察官緩起訴處分），實全為曾負責營運，蕭擔任會計。

蕭女自92年7月起到96年4月、100年3月起到108年9月止得標多件標案。曾男自97年3月起到98年2月得標2件標案。唐男是汽車修配所負責人，自102年3月起到111年4月得標多件標案。陳女為唐男女友，109年8月起擔任唐男汽車修配所會計。楊男107年8月起到110年10月以名下商行名義，得標多件標案。

張男得知業者履約項目採取年度書面審查驗收，利用石門供油中心就原廠零件更替、汰換程序，未建立實質查核標準作業流程漏洞，自恃握有採購、經辦、驗收權限，向業者收受回扣，浮報零件數量，犯罪所得超過3000萬元。調查局基隆市調查站將全案移送基隆地檢署偵辦，檢察官偵查後起訴。