遮車牌闖小燕鷗繁殖區 11車慘了

南澳南溪的小燕鷗最近正值孵化小寶寶，不能被外力介入騷擾；日前11車擅闖，宜縣府調查送辦，每車最重可罰30萬元（圖／台灣偏鄉生態物種保護暨復育協會提供）。 宜蘭南溪出海口是小燕鷗保育繁殖區，前天下午有11輛車以膠布貼車牌，擅闖紮營野炊，保育人員發現蒐證並通報警方。縣府農業處昨天蒐集資料將函送保七總隊通知車主到案說明，全案不排除依照違反野生動物保育法移送地檢署，除涉及刑法，若採「一車一罰」，每車最重可開罰30萬元。

南澳南溪的小燕鷗最近正值孵化小寶寶，不能被外力介入騷擾（圖／讀者提供）；日前11車擅闖，宜縣府調查送辦，每車最重可罰30萬元。 小燕鷗是國際二級保育鳥類，屬夏候鳥，每年4到8月進入繁殖季，位於宜蘭南澳鄉南溪出海口是縣內重要的小燕鷗繁殖區，鄰近知名的南澳神秘沙灘，近年來保育孵化成果佳，最近陸續有小燕鷗寶寶正在孵化。

不料，前天下午1點多，出現11輛車無視道路入口處的河川區域禁止進入告示牌，竟長驅直入小燕鷗繁殖區，所有車牌貼上膠布遮住號碼企圖規避稽查，成群車輛停在小燕鷗繁殖區的告示牌旁，距離不到10公尺，紮營立起炊事帳準備野炊，當場被台灣偏鄉生態物種保護暨復育協會人員發現制止。

根據保育人員表示，有漁民發現這群車輛浩浩蕩蕩，上午疑似要進入南澳神秘沙灘，下午轉往南澳出海口，詢問對方何時進來、從哪裡來？對方一律拒答，通報警方到場處理，全程錄影蒐證並驅離。

違法事證明確，縣府農業處昨蒐集資料將依違反野保法函送保七通知車主到案說明後，再移送地檢署。依違反野保法騷擾野生動物行為，可處1年以下有期徒刑、拘役或科或併科6萬元以上，30萬元以下罰金，11輛車一車一罰，合計最重可能開罰330萬。