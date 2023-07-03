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前義大美女教授楊智惠遭調查官性騷 督察處二度約詢

聯合報／ 記者蔣永佑／台北即時報導

義守大學生物科技學系前教授楊智惠，涉嫌營業秘密罪遭檢調查辦，卻扯出遭調查局台北市調查處中正站前組長劉錦勳性騷擾事件。負責行政調查性騷擾的調查局督察處，今二度約詢楊女至北機站說明，調查局證實此事，但對於約詢內容不便說明。

調查班43期的劉錦勳，原本就與楊智惠熟識，但他未因楊女涉及營業秘密法案而迴避，還成為案件承辦人，甚至在行動前與當事人聯繫而犯了大忌。楊女指控，劉錦勳疑似2021年間在女方擔任三顧董事長期間，趁著酒意偷親楊女臉頰，涉及性騷擾，還說「妳很漂亮，我忍不住」。

楊智惠被控擔任三顧董座期間，涉嫌竊取「細胞層片培養技術」等營業秘密，帶往新公司「超基因」，造成三顧與子公司樂迦再生科技核心技術外流。檢調日前搜索、拘提楊女時，卻發生張姓調查官未合法告知法律權利，經楊女律師向法院聲請提審獲准放人。

為查明調查官性騷案，調查局督察處今二度約詢前義守大學美女教授楊智惠。報系資料照片
為查明調查官性騷案，調查局督察處今二度約詢前義守大學美女教授楊智惠。報系資料照片

性騷擾 義守大學 大學生

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