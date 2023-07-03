無故登入妻子臉書帳號留言聯繫 嘉院判刑3月

嘉義縣侯姓男子因妻子余女離家聯絡不上，去年利用電腦登入余女臉書帳號，並在Messenger向妻子致歉，事後余女提告，侯男因無故侵入他人電腦，判刑3月，得易科罰金。可上訴。

嘉義地方法院的判決書指出，侯男與余女為夫妻，余女因故帶著女兒離開2人位於嘉義縣的共同住所，侯男因聯繫不上余女，則利用知道余女臉書（Facebook）帳號密碼機會，分別於去年5月31日、6月1日無故登入余女的臉書帳號。

侯男於6月1日以余女臉書Messenger傳送「老婆，登入妳的帳號發訊息給妳跟妳說聲抱歉；如妳還信任老公，就打通電話給我，或者賴我，我跟妳說說後續處理」等文字予岳母及女兒的臉書帳號方式，無故變更余女臉書帳號所儲存電磁紀錄。

事後，余女登入臉書帳號，才發覺丈夫侯男所傳送的文字訊息，便向嘉義縣警察局朴子分局提告，案由嘉義地檢署偵結起訴。

承審合議庭認為，夫妻間人格仍各自獨立，並不是配偶一方放棄自己的隱私權利，被迫接受他方可以隨時、隨地、隨意全盤監控日常生活或社交活動；若是藉口懷疑或調查配偶外遇必要，即恣意窺探、取得他方非公開活動、談話等隱私領域，這並非具有法律上正當性。

合議庭審酌侯男因妻子余女離家未歸，竟不以正當合法方式與妻子理性溝通，而未經同意登入其電腦臉書帳號，侵害余女隱私，另外，考量侯男坦承犯行，且無前科，依無故變更他人電腦相關設備的電磁紀錄罪嫌，判處有期徒刑3個月，如易科罰金，以新台幣1000元折算1日。