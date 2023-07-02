快訊

新冠疫情淡去…奇癢皮膚病卻激增 專家懷疑打疫苗有關

MLB／張育成連兩天復健賽照計畫 加了守備無失誤

金曲34／評審團主席陳建騏還原「艾怡良出包」幕後實況 認簽名太大

聽新聞
test
0:00 / 0:00

行人疑「占」斑馬線 網轟故意妨礙交通 警：可罰500元

聯合報／ 記者楊德宜／台北即時報導

未停讓行人加重罰則6月30日上路，「記者爆料網」臉書粉專PO出一段行車紀錄器畫面，昨天台北市街頭出現一名男子站在斑馬線上「發呆」，疑故意影響交通。警方說，根據影片內容，該名行人恐有違反道路交通管理處罰條例第78條疑慮，可處500元罰鍰。

道路交通管理處罰條例修正6月30日上路，未停讓行人提高罰鍰至6000元，違規記點3點，且須上3小時道安講習。

「記者爆料網」的行車紀錄器畫面顯示，昨天上午10時53分左右，在台北市復興北路、南京東路口，一名戴鴨舌帽、口罩的男子，過馬路似不良於行，疑在發現有車輛要右轉而來，他停住腳步，接著往前一步站在路中央的斑馬線上。

一名準備右轉的駕駛人停住數秒，發現行人沒有移動，先後輕按兩次喇叭。但該名行人似在觀望前方，卻沒有要走的意思。另有1名行人已經完全通過路口，頻頻回頭看。後來車輛再往前行駛要繞開，此時男子卻往前走，駕駛人質疑，「是故意的嗎？莫名其妙」。

不少網友質疑該名行人的行為刻意製造人車對立。網友表示，「支持立法開罰違規行人，行人雖有優先路權，不可濫權，開車者也有路權」、「政府帶頭搞極端對立觀念」、「終於有人肯犧牲，讓政府看到政策的錯誤，值得讚賞」、「他很明顯是故意妨礙交通，一開始假裝腳不舒服慢慢走路，後面卻又行走正常」、「警察不應該只針對汽機車，加強取締不禮讓行人時，各種行人的違規狀態也應該加強管理」、「爛法規讓人民互鬥」、「固定式神主牌，母湯喔」。

警方說，根據道路交通管理處罰條例第78條，行人在道路上有下列情形之一者，「於交通頻繁之道路或鐵路平交道附近任意奔跑、追逐、嬉遊或坐、臥、蹲、立，足以阻礙交通」，處500元罰鍰。

昨天上午10時53分左右，在台北市復興北路、南京東路口，一名戴鴨舌帽、口罩的男子，在斑馬線上停住腳步。圖／取自記者爆料網
昨天上午10時53分左右，在台北市復興北路、南京東路口，一名戴鴨舌帽、口罩的男子，在斑馬線上停住腳步。圖／取自記者爆料網
昨天上午10時53分左右，在台北市復興北路、南京東路口，一名戴鴨舌帽、口罩的男子，在斑馬線上停住腳步。另有1名行人已經完全通過路口，詫異頻頻回頭看向男子。圖／取自記者爆料網
昨天上午10時53分左右，在台北市復興北路、南京東路口，一名戴鴨舌帽、口罩的男子，在斑馬線上停住腳步。另有1名行人已經完全通過路口，詫異頻頻回頭看向男子。圖／取自記者爆料網

路權

延伸閱讀

影／漠視新制？林口汽車紅燈闖過 斑馬線上學生受驚四下逃

扮老人斑馬線來回龜速走惹怒駕駛 交通部查出影片來源是這

美國男大生斑馬線遇死劫 侯友宜：加強保障行人安全

三重行人在斑馬線被拖吊車撞死 雙方各說各話都稱綠燈才走

相關新聞

高雄偷跑抓沒戴口罩 市民挨罰3000告市府 一、二審都贏

前年5月19日中央宣布全國新冠疫情警戒升至3級，高雄市長陳其邁當天宣布外出沒帶口罩，不經勸導一律開罰。蔡姓市民22日沒戴...

追討逾20年就是不繳！北市欠稅大戶仍是他 土增稅欠3.6億

財政部每年7月都會公告個人及營利事業「欠稅大戶」名單，台北市政府財政局也在市府官網公告北市欠稅大戶，今年度一共公告三名欠...

影／高雄改裝BMW馬路馳騁引警盤查 後座乘客被上銬女友急求情

曾姓男子前天深夜駕駛BMW搭載鍾姓友人及鍾的女友，行經高雄左營區大中路，因改裝排氣管呼嘯過馬路太招搖，吸引巡邏員警注意，...

行人疑「占」斑馬線 網轟故意妨礙交通 警：可罰500元

未停讓行人加重罰則6月30日上路，「記者爆料網」臉書粉專PO出一段行車紀錄器畫面，昨天台北市街頭出現一名男子站在斑馬線上...

新竹地院旁喝酒嗆「不會勃起」又踹警 男遭判刑4月

戴姓男子有多次妨害公務前科，2021年在新竹地院側門喝酒咆哮，警方獲報處理，戴竟多次辱罵員警，還嗆警「不會勃起」，並腳踹...

拒開房 金錢豹女踹到酒客骨折

台中金錢豹薛姓小姐拒絕林姓男客性交易，被對方喝令「滾下車」，薛女惱火竟以腳踹、拉扯把林男打到手骨折，雙方互控傷害，林男氣...

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。

商品推薦