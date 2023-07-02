行人疑「占」斑馬線 網轟故意妨礙交通 警：可罰500元

未停讓行人加重罰則6月30日上路，「記者爆料網」臉書粉專PO出一段行車紀錄器畫面，昨天台北市街頭出現一名男子站在斑馬線上「發呆」，疑故意影響交通。警方說，根據影片內容，該名行人恐有違反道路交通管理處罰條例第78條疑慮，可處500元罰鍰。

道路交通管理處罰條例修正6月30日上路，未停讓行人提高罰鍰至6000元，違規記點3點，且須上3小時道安講習。

「記者爆料網」的行車紀錄器畫面顯示，昨天上午10時53分左右，在台北市復興北路、南京東路口，一名戴鴨舌帽、口罩的男子，過馬路似不良於行，疑在發現有車輛要右轉而來，他停住腳步，接著往前一步站在路中央的斑馬線上。

一名準備右轉的駕駛人停住數秒，發現行人沒有移動，先後輕按兩次喇叭。但該名行人似在觀望前方，卻沒有要走的意思。另有1名行人已經完全通過路口，頻頻回頭看。後來車輛再往前行駛要繞開，此時男子卻往前走，駕駛人質疑，「是故意的嗎？莫名其妙」。

不少網友質疑該名行人的行為刻意製造人車對立。網友表示，「支持立法開罰違規行人，行人雖有優先路權，不可濫權，開車者也有路權」、「政府帶頭搞極端對立觀念」、「終於有人肯犧牲，讓政府看到政策的錯誤，值得讚賞」、「他很明顯是故意妨礙交通，一開始假裝腳不舒服慢慢走路，後面卻又行走正常」、「警察不應該只針對汽機車，加強取締不禮讓行人時，各種行人的違規狀態也應該加強管理」、「爛法規讓人民互鬥」、「固定式神主牌，母湯喔」。